Trabajadores de Navantia Ferrol exigen al Gobierno una negociación «auténtica» del plan de empresa

Representantes de los trabajadores de Navantia Ferrol se reunieron este martes con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, para trasladarle sus principales reivindicaciones de cara al plan de empresa, exigiendo un «diálogo real» y una negociación «exhaustiva«.

Según informaron fuentes sindicales, durante el encuentro, los portavoces de la plantilla denunciaron que la dirección de la compañía presentó el plan «de manera muy superficial» y sin «voluntad de diálogo«, pretendiendo imponer un «plan operativo indefinido a cuatro años» con información «ambigua» y sin detallar inversiones ni cuestiones esenciales como la estructura y estabilidad del empleo.

Los trabajadores pusieron sobre la mesa la necesidad de garantizar inversiones estratégicas reclamadas durante décadas, como los diques de nueva construcción y de carenas, y advirtieron sobre la falta de expectativas industriales para el astillero de Fene, que sigue sin producto propio ni incorporaciones de personal que aseguren su viabilidad, según subrayan.

También criticaron la ausencia de proyectos para diversificar la actividad y la «incertidumbre» en el área de Turbinas.

SUBCONTRATACIÓN

Asimismo, mostraron su preocupación por la «sobrerrepresentación y dependencia excesiva de la subcontratación» en los centros de Fene y Ferrol, y defendieron la necesidad de recuperar el conocimiento técnico propio para no depender de la industria auxiliar. «Debemos recuperar la capacidad de construir partes del buque por nosotros mismos», señalaron.

Otro de los puntos de conflicto es el «incumplimiento» del artículo sobre el contrato de relevo en el convenio de la empresa naval pública. Según denunciaron, a pesar de haber sido ratificado, la dirección no está permitiendo su aplicación al no ofrecer el empleo necesario, lo que impide tanto el relevo generacional como la incorporación de nuevo talento.

Los representantes de la plantilla valoraron la «respuesta ágil y receptiva» del delegado del Gobierno, al que hicieron hincapié en la oportunidad de consolidar el futuro industrial, económico y social de la comarca de Ferrol durante décadas.

Además, anunciaron que han solicitado reuniones con la Xunta de Galicia y la Mancomunidad para seguir reclamando respaldo institucional a unas reivindicaciones que, aseguran, llevan demasiado tiempo sin atenderse.