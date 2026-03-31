Investigado un conductor multirreincidente localizado en Ferrol por quinta vez circulando sin permiso de conducción

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El Subsector de Tráfico de A Coruña investiga a un conductor multirreincidente interceptado por quinta vez circulando por la zona de Ferrol sin permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron cuando componentes del Grupo de Vigilancia de Usuarios de Riesgo del Destacamento de Tráfico de Ferrol, que realizaban un servicio de vigilancia del tráfico en las carreteras de la zona, localizaron un

vehículo cuyo conductor había sido investigado anteriormente por circular careciendo de permiso de conducir.

Los guardias civiles actuantes procedieron a dar el alto al vehículo al objeto de identificar a su conductor, tras realizar las comprobaciones pertinentes, verificaron que carecía de la correspondiente autorización administrativa al haber perdido la vigencia por resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, sin que hubiera procedido a su recuperación.

La Guardia Civil procedió a la investigación de este varón como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, conllevando una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos a favor de la comunidad de 31 a

90 días, en caso de ser condenado.

Cabe destacar que esta persona ha sido investigada en cinco ocasiones por hechos similares, siendo la última intervención el pasado día 12 del presente mes, lo que evidencia una conducta reiterada de desprecio a la normativa de tráfico y a la seguridad vial.

Además, cuando existe reiteración delictiva, los tribunales pueden apreciar agravantes como la reincidencia, lo que incrementa la severidad de las penas.

En estos casos, es más probable la imposición de penas privativas de libertad, especialmente cuando el autor muestra un desprecio continuado por las normas de seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas no solo suponen una infracción grave de la ley, sino que constituyen un riesgo directo para la seguridad de todos los usuarios de la vía, por lo que serán perseguidas con la

máxima firmeza.