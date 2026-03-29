Top-10 para Ariel Soto Meizoso, canteirán do Triatlón Ferrol, no Cto de España de dúatlon xuvenil

A Escola Javi Gómez Noya logrou unha décima posición no campionato de España de dúatlon grazas á actuación do xuvenil Ariel Soto Meizoso. A promesa do Triatlón Ferrol, no seu primeiro ano na categoría, meteuse no grupo dianteiro no ciclismo, baixou atrás na segunda transición pero puido remontar varios postos.
Cruzou a meta nun tempo de 30 minutos exactos para completar 2,8 km de carreira, 9,5 km de ciclismo e 1,4 km a pé.
Na final B de categoría junior, Ariadna Soto Meizoso foi 21ª. Sen poder entrar nas prazas para as finais, os cadetes Miguel Benasach e Ariela Soto Meizoso foron 20ª e 44ª respectivamente.