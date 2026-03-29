La Frouxeira, Valdoviño, acoge una jornada de convivencia de fútbol playa de la RFGF

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La inscripción está abierta para jugadores federados desde categoría prebenjamín hasta juvenil, y la iniciativa servirá como preselección para las selecciones gallegas que desputarán los campeonatos estatales.

Valdoviño acoge este martes 31 una jornada de fútbol playa organizada por la Real Federación Gallega de Fútbol RFGF. Está dirigida a jugadores de fútbol y fútbol sala con licencia activa, desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil.

La participación es gratuita, previa inscripción a través del formulario online disponible en la página web de la federación. La iniciativa tendrá lugar en A Frouxeira, el citado martes 31 de 10:00 a 13:00, con el objetivo de promover este deporte en Galicia.

Esta será la segunda jornada de este tipo organizada por la federación, tras el éxito del proyecto en 2025, y en esta ocasión, Valdoviño, junto con Vilargarcía, son las sedes elegidas. El proyecto cuenta con la colaboración de los respectivos municipios y la participación activa de las selecciones gallegas.

Estos eventos servirán también como preselección para las próximas selecciones gallegas, que competirán en junio en la provincia de Cádiz los diferentes campeonatos de España de selecciones autonómicas.

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