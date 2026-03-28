Cambio de hora en la madrugada de este domingo, a las 02:00 serán las 03.00 h

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En la madrugada de este domingo, 29 de marzo, tiene lugar el cambio de hora que dará inicio al horario de verano en toda España. A las 02:00 de la madrugada los relojes deberán adelantarse hasta las 03:00 en la península y Baleares, mientras que en Canarias el ajuste se producirá a la 01:00, momento en que pasarán a ser las 02:00. Este ajuste horario, que se realiza dos veces al año desde hace décadas, implica que los ciudadanos perderán 60 minutos de sueño esa noche, aunque disfrutarán de más luz solar durante las tardes.

La entrada en vigor del horario de verano se mantendrá hasta el próximo domingo 25 de octubre de 2026, cuando se producirá el cambio inverso y España volverá al horario invernal. Con esta modificación, que coincide con la recién estrenada primavera del hemisferio norte iniciada el 20 de marzo, los días tendrán oficialmente 23 horas en lugar de las 24 habituales. El ajuste provocará que amanezca y anochezca más tarde, permitiendo aprovechar mejor la luz natural en las horas vespertinas y, teóricamente, contribuyendo al ahorro energético durante los meses más cálidos del año.

Este cambio horario podría ser uno de los últimos que se lleven a cabo en territorio español y europeo. La razón es que finaliza el periodo contemplado en la orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, que establece el calendario del período de la hora de verano para los años comprendidos entre 2022 y 2026. Sin embargo, la propuesta española para eliminar definitivamente estos ajustes bianuales sigue sin contar con un acuerdo vinculante que permita someterla a votación en el seno de las instituciones comunitarias.