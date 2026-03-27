Alumnos del programa STEMbach, de Ferrol, Cedeira y de Ortigueira, visitaron el Campus Industrial de Ferrol.

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El alumnado del programa del bachillerato de excelencia en Ciencias y Tecnología,

STEMbach, del IES Concepción Arenal de Ferrol, del IES Punta Candieira de Cedeira, y del IES de Ortigueira, visitó, este jueves, día 26 de marzo, el Campus Industrial de Ferrol, perteneciente a la Universidade da Coruña (UDC).

A su llegada, fueron recibidos por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y más por el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez.

Además de conocer las líneas estratégicas del Campus (robótica industrial, materiales, optimización de procesos, ingeniería naval y offshore, gestión industrial y desarrollo de producto) y algunos de los proyectos de investigación en los que se está trabajando desde la ciudad departamental, los chicos y chicas se acercaron hasta el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) para visitar el Laboratorio de Plásticos (LabPlast), el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y el Canal de Ensayos Hidrodinámicos.

