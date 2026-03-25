CCOO denuncia «falta de información» en Navantia y exige 64 plazas de promoción más para cumplir el convenio

La sección sindical de CCOO en Navantia ha exigido a la dirección de la empresa naval pública que convoque las 64 plazas de promoción restantes para alcanzar el mínimo fijado en el convenio colectivo, al tiempo que ha denunciado la «información tardía, parcial y a cuentagotas» facilitada por la compañía, lo que a su juicio dificulta el ejercicio de los derechos de vigilancia y control de los representantes de los trabajadores.

En un comunicado difundido tras el debate en el comité intercentros, CCOO advierte de que la actual falta de previsión en la convocatoria de plazas para contratos de relevo impide cubrir las expectativas de jubilación parcial de la plantilla.

El sindicato considera «imprescindible» que se convoquen plazas en todos los centros de trabajo y recuerda que, para garantizar la legalidad del proceso, la persona relevista debe acceder con al menos el 65% de la base reguladora de los últimos seis meses de la persona que se jubila parcialmente.

Ante situaciones en las que trabajadores del nivel E1 deberían ser relevados por salarios equivalentes a E5 o D1, lo que dificulta el encaje, CCOO plantea dos medidas para evitar agravios comparativos entre los más de 300 empleados afectados.

La primera consiste en un adelanto del 90% de la retribución variable por objetivos durante el primer año, que se regularizaría al siguiente, permitiendo que un trabajador en el tramo inicial de D2 pueda relevar a cualquier persona independientemente del salario del jubilado parcial.

La segunda pasa por aplicar fórmulas como correturnos o turnos para compensar diferencias y garantizar el cumplimiento del porcentaje legal. En cuanto al orden de salida de los procesos de relevo, una vez asegurado el ejercicio del derecho a la jubilación parcial, el sindicato propone establecer criterios claros basados en la edad, la pertenencia a manufactura y la antigüedad en la empresa.

RECLAMACIÓN DE PROMOCIONES

En materia de promociones internas, CCOO ha realizado un cálculo según lo dispuesto en el artículo 28 del convenio colectivo, que fija un presupuesto anual del 0,7% sobre las retribuciones y un mínimo de plazas de ascenso equivalente al 10% de las plantillas a 31 de diciembre del año anterior.

Tomando como referencia los registros retributivos de 2022, 2023 y 2024, el sindicato estima que corresponde un mínimo de 542 plazas de promoción: 152,2 para 2022; 179,8 para 2023; y 209,4 para 2024. Por ello, exige la incorporación de las 64 plazas restantes hasta alcanzar la cifra total que marca el convenio.

En cuanto a las promociones de GP3 a GP4, CCOO señala que deben realizarse por cierre de ciclo y que las plazas sobrantes han de consensuarse con los comités de empresa, garantizando la participación sindical y la transparencia.

El sindicato concluye su comunicado con un compromiso de seguir informando y actuando «para asegurar que todas las personas de Navantia reciban lo que les corresponde».