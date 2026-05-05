A Deputación da Coruña concede máis de 538.000€ en axudas a 36 confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia

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As subvencións estrutúranse en dúas liñas: apoio ao funcionamento dos pósitos e promoción dos productos autóctonos do mar a través de festas e accións divulgativas.

A Deputación da Coruña vén de publicar a resolución definitiva da concesión das subvencións destinadas a confrarías de pescadores, federacións e agrupacións de mariscadoras e mariscadores da provincia, cun investimento total de 538.934,63 euros, que beneficiará a 36 entidades do sector.

Estas axudas estrutúranse en dúas liñas de actuación. A primeira está orientada ao mantemento da actividade das confrarías e agrupacións marisqueiras, contribuíndo a financiar gastos de persoal, vixilancia, mellora e modernización dos procesos de comercialización, adquisición de semente ou funcionamento das lonxas. A segunda céntrase no apoio á organización de festas e accións de exaltación dos produtos do mar, fundamentais para a promoción e valorización do sector e para achegar estes produtos á cidadanía.

En concreto, a Deputación concedeu 27 axudas na liña 1, por importe de 422.198,63 euros, e 9 axudas na liña 2, que suman 116.736 euros.

A deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacou que “estas axudas son unha ferramenta clave para garantir o futuro do sector do mar, apoiando tanto o seu funcionamento diario como a promoción dos nosos produtos”. Capelán subliñou que “as confrarías son pezas fundamentais da economía local nos concellos costeiros, xerando emprego e mantendo viva a tradición mariñeira que forma parte da nosa identidade”.

A deputada incidiu tamén na importancia de apoiar acción de exaltación dos produtos do mar, “unha boa oportunidade para poñer en valor a calidade do noso produto, dinamizar a economía local e atraer visitantes”. Neste sentido, lembrou que a Deputación vén apoiando iniciativas consolidadas como as xornadas de degustación de marisco en Laxe, a Festa da Centola de Lorbé, a exaltación do berberecho de Noia, a Festa do Marisco de Barallobre ou diferentes festas do Carmen e eventos gastronómicos vinculados ás lonxas da provincia.

A resolución inclúe un total de 36 entidades beneficiarias, distribuídas por toda a costa da provincia, e reflicte a diversidade do sector, desde pequenas agrupacións de mariscadoras ata grandes confrarías con actividade comercial relevante.

LISTAXE DE AXUDAS CONCEDIDAS

LIÑA 1. Mantemento da actividade das confrarías e agrupacións (27 axudas)

Agrupación de Mariscadoras do Esteiro do Anllóns – 9.785,48 €

Cofradía de Pescadores de Barqueiro Bares – 7.056,00 €

Cofradía de Pescadores de Camelle – 24.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Carreira e Aguiño – 13.500,00 €

Cofradía de Pescadores de Cedeira – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Corme – 24.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Laxe – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Malpica – 24.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Sada – 13.500,00 €

Cofradía Ntra. Sra. de las Arenas (Fisterra) – 24.000,00 €

Cofradía Virgen de la Barca (Muxía) – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores da Pobra do Caramiñal – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Ares – 8.463,36 €

Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz – 13.500,00 €

Cofradía de Pescadores de Corcubión – 24.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Espasante – 19.677,80 €

Cofradía de Pescadores de Lira – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores do Pindo – 24.000,00 €

Cofradía de Pescadores San Andrés (Portosín) – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores San Pedro de Ribeira – 18.000,00 €

Cofradía de Pescadores San Telmo (Porto do Son) – 13.500,00 €

Pósito de Pescadores de Rianxo – 13.500,00 €

Cofradía de Pescadores de Camariñas – 6.000,06 €

Cofradía de Pescadores de Ferrol – 13.559,00 €

Cofradía de Pescadores de Muros – 8.464,00 €

Cofradía Virgen del Carmen (Pontedeume) – 8.501,98 €

Cofradía San Telmo (Mugardos) – 3.190,95 €

LIÑA 2. Exaltación e promoción dos produtos do mar (9 axudas)

Cofradía de Pescadores de Camariñas – 15.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Ferrol – 15.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Laxe – 6.960,00 €

Cofradía de Pescadores de Lorbé – 8.160,00 €

Cofradía de Pescadores de Corcubión – 15.000,00 €

Cofradía de Pescadores de Lira – 15.000,00 €

Cofradía San Andrés (Portosín) – 11.816,00 €

Cofradía San Bartolomé de Noia – 14.800,00 €

Cofradía Santiago Apóstol (Barallobre) – 15.000,00 €