O segundo dos «Foros da Veiga» analiza en Naraío, San Sadurniño, a historia do Reino de Galiza

27 marzo, 2026

O local social de Naraío volverá ser este venres, último de mes, lugar de coñecemento e debate nunha nova edición dos Foros da Veiga. A  Asociación Veciñal O Castelo convidou a esta segunda sesión do ciclo de conferencias a Francisco Rodríguez Sánchez, doutor en Filoloxía, crítico literario e historiador, quen ofrecerá un relatorio centrado na realidade, importancia e evolución do Reino de Galiza.

Foto de arquivo de Francisco Rodríguez Sánchez, tomada o 18 de xullo de 2025 con motivo da inauguración da Rúa Castelao en San Sadurniño. (César Galdo)

O encontro, que comezará ás 20:00 horas, pretende reivindicar as claves políticas e identitarias dunha institución ocultada ou esquecida a mantenta pola historia e o ensino que, porén, é fundamental para entender a nosa realidade actual.

A xornada porá o foco nunha das etapas máis silenciadas pola historiografía oficial dos últimos séculos. Malia que a imaxe tradicional de España se construíu sobre a hexemonía de Castela, os datos históricos e documentais confirman que o Reino de Galiza tivo unha existencia consolidada e recoñecida internacionalmente moito antes de que outras entidades políticas peninsulares comezasen a debuxarse.

Tal é así que a orixe desta estrutura política se remonta ao ano 411 coa chegada dos suevos, que estableceron en Galicia o primeiro reino medieval de Europa con administración e moeda propias. Mentres que o Reino de Castela non aparecería como tal ata ben entrado o século XI, Galicia xa funcionaba como unha unidade política recoñecida pola Santa Sé e polas chancelerías europeas da Alta Idade Media, cunha extensión que nalgúns períodos abranguía boa parte do noroeste peninsular.

Rodríguez Sánchez abordará a maneira en que este legado «foi deliberadamente ocultado ou minimizado por un relato académico centrado nunha visión españolista que presentou a Galicia como unha provincia periférica de Castela, ignorando que o noso país mantivo a súa denominación de Reino e as súas institucións propias ata o século XIX», explican desde O Castelo de Narahío. Unha omisión que non foi casual, senón que respondeu «á necesidade de crear unha narrativa nacional española uniforme e centralizada», engade o colectivo.

Durante a charla achegaranse datos e testemuños historiográficos que confirman esta realidade, da que tamén quedou constancia en numerosos documentos cartográficos e diplomáticos europeos de distintas épocas que situaban a «Gallaecia» como un referente político de primeira orde. A existencia de reis galegos -moitos deles soterrados no Panteón Real da Catedral de Santiago-, cortes propias e un dereito diferenciado «proban que a idea de España como unidade política indisoluble é unha construción moderna, moi posterior á realidade estatal que Galicia representou durante máis dun milenio».

Esta segunda sesión dos «Foros da Veiga» convidaranos, segundo sinalan desde O Castelo de Narahío, «a desaprender moitos dos mitos herdados, co obxectivo de podermos reconstruír unha visión máis rigorosa e digna do noso pasado». Será unha oportunidade única para escoitar a un dos máximos especialistas na materia e participar nun debate necesario sobre a nosa soberanía histórica. A cita é este venres, 27 de marzo, ás 20:00 horas no local social de Naraío.

Lea también

Formoso destaca que o Plan Único investiu máis de 161M€ e financiou 887 obras nos concellos de Ferrolterra, Eume e Ortegal

O presidente da Deputación subliña que o POS+2026 inviste máis de 16,1 millóns de euros …

