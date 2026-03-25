Detenidos en Ferrol dos empresarios por explotar trabajadores y falsificar etiquetado de productos hortofrutícolas

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La Policía Nacional ha detenido en Ferrol a un hombre y una mujer, administradores de una empresa, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito de estafa, al explotar a empleados y falsear el etiquetado de productos hortofrutícolas.

Según han informado fuentes policiales, la investigación se inició en mayo del año pasado y fue llevada a cabo por agentes de la UCRIF de A Coruña y del Grupo Operativo de Extranjeros de Ferrol. Así, la Policía tuvo conocimiento de una situación de vulneración de derechos que sufrían trabajadores extranjeros por parte de los dueños de una empresa.

Los investigadores pudieron localizar una nave de almacenamiento y envasado de productos hortofrutícolas de la empresa denunciada, y se llevó a cabo una intervención conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y de la Seguridad Social de A Coruña, Inspección contra Fraudes y Calidad Alimentaria de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y con el Departamento Territorial en A Coruña de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia.

En esta nave no se daban las condiciones adecuadas de salud e higiene en el trabajo, y los trabajadores realizaban jornadas laborales superiores a las doce horas de trabajo continuado, todo ello en condiciones que suprimían gran parte de los derechos reconocidos por las leyes.

Así, fueron localizados siete trabajadores, de los cuales tres eran ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar en España.

Además, se pudo comprobar que allí se envasaban importantes cantidades de producto adquirido en el extranjero, al que se le asignaba etiquetado de origen España y un sello de calidad de un espacio declarado Reserva de la Biosfera. Con ello se trataba de hacer pasar el producto foráneo por uno originario de la zona y de superior calidad.

Este producto era posteriormente distribuido al por mayor a grupos empresariales titulares de importantes supermercados ubicados en Galicia y Asturias y, consecuentemente, llegaban al consumidor final con un etiquetado y un sello de calidad que no reflejaban el origen real del producto, por lo que tanto los empresarios como el consumidor resultaban engañados.