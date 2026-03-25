Galicia conmemora el Día Nacional del Trasplante con un récord histórico de actividad

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La Agencia de Donación de Órganos y Sangre agradece la generosidad de las 143 personas que donaron sus órganos el pasado año, así como la solidaridad de las familias.

La Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) quiere agradecer, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Trasplante, la solidaridad de los donantes y de sus familias y que permitieron la realización de 429 trasplantes en el pasado 2025.

Esta cifra supuso un récord histórico de participación, siendo, desde el inicio del programa de trasplantes en Galicia, el año con mayor número de trasplantes. El pasado ejercicio también fue el de mayor número de donantes de órganos, con un total de 143, el que representa una tasa de 52,8 donantes por cada millón de habitantes, superando en medio punto las recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Los buenos datos tanto de donación como de trasplante fueron posibles gracias a la generosidad de los donantes y de sus familias. En este sentido, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre «continuará trabajando para fomentar el generoso gesto de la donación en el seno de la sociedad gallega» y que posibilitó la consecución, en el pasado 2025, de una merma de la tasa de negativas familiares a la donación que se situó en un 19,7%, tres puntos menos que en el año anterior.

Incremento de los trasplantes

La cifra de 429 trasplantes del 2025 comprende la realización de 229 trasplantes de riñón, 116 de hígado, 7 de páncreas, 26 de corazón y 51 de pulmón. En total, desde la puesta en marcha del programa de donación y trasplante en Galicia, en el año 1981, se han realizado un total de 10.404 trasplantes de órganos.

La ADOS quiere hacer un reconocimiento público a los donantes y sus familias por la «generosidad que muestran en momentos tan difíciles y que, con su gesto solidario, contribuyen a ofrecer una segunda oportunidad la enfermas que sufren importantes problemas de salud». Asimismo, la Agencia quiere poner en valor el compromiso de los profesionales del sistema público de salud que posibilitan que las cifras de donación y de trasplante continúen aumentando en Galicia.