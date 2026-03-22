Empate insuficiente del Racing ante el Barakaldo

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M.V. Los de Ferrolterra desaprovecharon la oportunidad de meterse en play-off y finalizar la jornada como terceros tras no poder pasar del empate ante el equipo vasco. La falta de gol volvió a penalizar a los de Romo en un partido muy disputado que pudo decantarse para cualquiera de los dos equipos.

Primera parte jugada de poder a poder.

Con mucho en juego sobre el verde de A Malata, salieron ambos equipos deseosos de llegar a la portería adversaria, saliendo ambos de inicio con dos delanteros. Fueron los visitantes los primeros en avisar por medio de Mandiang. Respondió el Racing con un centro de Tejera que Álvaro Ramón remató sin acierto.

Tras unos minutos en los que el ritmo bajó un poco, volvieron los gualdinegros al ataque con varias acciones a balón parado. Los de Romo no se arrugaban y Álvaro Juan tenía una ocasión en la que se dormía demasiado. El Barakaldo llevaba peligro con las llegadas de Mandiang en la segunda línea. Por parte local, Álvaro Giménez era el más avispado en el ataque, mientras Escobar se peleaba una y otra vez con un árbitro que no le concedía nada y que empezaba a impacientar al respetable. Con intercambio de golpes y con las espadas en todo lo alto se llegaba al descanso.

Un Racing sin luz en ataque a punto estuvo de quedarse sin puntos

Era un día de fútbol directo, de equivocarse poco e intentar llevarse unos puntos muy importantes. La tensión se palpaba en el ambiente en una segunda mitad donde abrió fuego Escobar para el Racing, replicando Galarza para los visitantes con una ocasión muy clara, de la que el larguero salvó a los verdes.

Entraron Concha y Pascu por Jairo y Escobar. Pascu ejercía de delantero de emergencia; los dos fichados en enero, en el banquillo. Cosas que pasan.

Se contaron unos buenos minutos del Racing en los que llegó a embotellar al equipo rival. Pero la luz se apagaba al llegar al área, los disparos apenas cogían portería y las ilusiones se disipaban. De hecho, en el tramo final del partido, los de Romo apenas pudieron llevar peligro a los de Imanol de la Sota.

Fueron los gualdinegros los que tuvieron la más clara para llevarse los tres puntos, con un buen remate de Eric Pérez que se encontró con una gran intervención de Parera. Y menos mal…

La afición contrariada y desilusionada por la oportunidad perdida

Cerca de 4600 espectadores acudieron a La Malata para ver un partido entre dos rivales directos, con un muy buen horario y con una tarde espléndida en lo climatológico. Recordemos que el Racing tiene actualmente más de 8000 socios… Reflexionemos…

Los que acudieron animaron al equipo durante el partido, aunque en el tramo final llegaron los pitidos y los reproches a una plantilla que sigue estando fuera de playoff, que no es capaz de aprovechar los fallos de los rivales directos y, lo peor de todo, un equipo que no es capaz de transmitir ni de enganchar. Así va a ser complicado.

Pero en el fútbol nunca se sabe. Quién sabe si el próximo sábado 28 a las 18:30 nos regalan una victoria en el Romano José Fouto de Mérida ante un rival directo. Si en una época hay que creer, es en Semana Santa… Aunque en este caso resulte muy pero que muy complicado…

Por cierto, al final del encuentro el entrenador del Barakaldo, Manuel de la Sota, señalaba que «nos hubiera gustado ganar pro estamos satisfechos con un punto. Nos hemos encontrado con un gran rival, con muchas energía». ¡Qué va a decir!.

FICHA TÉCNICA

Racing de Ferrol :0- Parera; A. Juan (Migue, min 90), Pujol, Artetxe, Saúl, A. Ramón; Tejera (Dacosta, min 84), Fabio, Jairo (Concha, min 58); Escobar (Pascu, min 58) y A. Giménez (Tavares, 90).

Barakaldo CF: 0- Gaizka Campos; Pedernales, Arana, Dufur, (Beñat, min 76), Oier López; Mandiang (Iker Ropero, min 76), Castillo, Huidobro, Iñigo Muñoz (Eric, min 81); Sabin Merino (Ekaitz, min 63) y Galarza (Valiño, min 63)

Árbitro: Manuel Pozueta (Cantabria). Fabio y Tejera vieron amarilla en el Racing. Huidobro y Oier vieron amarilla en el Barakaldo.

Incidencias : Partido correspondiente a la 29ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 4596 espectadores, con una pequeña representación de seguidores del Barakaldo. El Monfero CF y la AD Miño fueron los clubs invitados.

Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Jose Lúis Méndez (ex directivo del Racing) y de Mauricio Daniel Nanni Lima (ex jugador del Racing en la temporada 2005-2006)

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

AS

Se neutralizaron Racing Ferrol y Barakaldo en un encuentro en el que ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones de peligro y en el que se mostraron inoperantes y sin soluciones.

EL CORREO

Un valioso empate del Barakaldo

El conjunto gualdinegro logra igualar a todo un Racing de Ferrol en A Malata que le sirve para mantener el cuarto puesto de la clasificación.