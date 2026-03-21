Este domingo, primera final para el Racing ante el Barakaldo

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo reciben este domingo a partir de las 18:15 en A Malata (Canal Lineal Primera Federación) a uno de los rivales directos en la lucha por el ascenso, en un encuentro que será arbitrado por el cántabro, Manuel Pozueza. A falta de 10 jornadas para el final, los verdes deben dar la talla de una vez por todas para poder luchar dentro de un par de meses por el ascenso a la Segunda División.

Antón Escobar y Álvaro Juan, novedades para este partido.

El delantero de Nigrán volverá al equipo tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones en el empate en Ourense. Por su parte, el extremo derecho, muy desequilibrante en el ataque, volverá a estar disponible tras causar baja por enfermedad en la anterior jornada. Dos refuerzos de lujo que buscará en este encuentro repetir la imagen ofrecida en el último partido en casa ante el Cacereño, que finalizó con victoria por 3-1.

El empate en Ourense de la pasada jornada impidió de nuevo a los de Ferrolterra sumar dos victorias consecutivas. La Primera Federación entra ahora en su fase decisiva, en la que los de Romo tendrán enfrentamientos directos con Barakaldo, Real Madrid Castilla y Pontevedra en casa, así como con Mérida y Bilbao Athletic a domicilio. Serán estos 5 de los 10 partidos que restan para el final los que tengan una mayor importancia, aunque la necesidad de sumar y ganar cada domingo empieza a apremiar a un equipo que no ha conseguido estar a la altura esperada a lo largo de todo el curso.

El rival

El Barakaldo CF está situado en la 5.ª posición de la tabla con 43 puntos. Los de Imanol de la Sota están realizando una gran temporada que les ha llevado a estar en la zona de playoff de ascenso. A pesar de haber perdido en el mercado de invierno a uno de sus mejores jugadores, San Bartolomé, los gualdinegros han sabido paliar esa ausencia y llegan a Ferrol en uno de sus mejores momentos de la temporada, tras vencer a Unionistas por 0-3 el pasado fin de semana y con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota.

Los vascos no podrán contar en A Malata con el ex-racinguista Álvaro Peña, por motivos contractuales. Jugadores como Pedernales en la banda derecha, el centrocampista Julen Huidobro o el central Unai Dufur son piezas muy importantes en la meritoria temporada que está realizando hasta el momento un Barakaldo, rival histórico del Racing, que venderá muy cara su piel este domingo en Ferrol.