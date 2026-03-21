Neda acolle a andaina saudable «Avanzando en igualdade»

21 marzo, 2026

Un total de setenta persoas sumáronse o sábado 21 á andaina saudable, incluída polo Concello de Neda na programación municipal do 8M.

Unha proposta de lecer activo, baixo o lema “Avanzando en igualdade”, que levou aos participantes, que saíron de Albarón, a percorrer a beira do río Belelle ata o Roxal, para seguir logo por Gandarela, subir ata Ardá e, dende esta zona, iniciar o descenso cara ao punto de partida, pasando por Alcallás, Escorial e a Mourela do Medio.

En total, preto de 7,5 quilómetros para comezar da mellor forma posible a fin de semana. A actividade contou co apoio da Agrupación de voluntarios de Protección Civil e SCD Roxal. 

 

Lea también

Neda activa a preinscrición de novo alumnado da Escola infantil municipal para o curso 2026-2027

O Concello de Neda abre este venres 20 o prazo de preinscricións para novo alumnado …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *