Eventos para este sábado, día 21, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL DÍA.–«Tus arrugas y tus canas no son años, son pruebas de todo lo que diste por nosotros.».

Quedan 285 días para finalizar el año.

Día Internacional de los Bosques, también conocido como Día Forestal Mundial

Día Mundial de la Poesía establecido en 1999 por la Unesco

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica (1960).

Día Internacional del Novruz

Día Internacional del Color, establecido por la Asociación Internacional del Color y aprobado por asociaciones y miembros de más de 30 países.

21 al 27 de marzo: Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial

Día del Síndrome de Down

Día Mundial de los Glaciares

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Benito, Filemón, Nicolás de Flue y Serapio.

–Todos los que han nacido el día 21 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE SÁBADO

Para este sábado en Ferrol se espera un día predominantemente soleado y despejado.

Las condiciones principales para la jornada son:

Temperaturas: Se prevé una máxima de 18°C y una mínima de 9°C.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja, situándose en torno al 10% durante el día y el 0% por la noche.

Viento: Soplará del nordeste con una velocidad media de unos 22-23 km/h.

Humedad: Se mantendrá en niveles medios, alrededor del 69%. El Tiempo +4

Este tiempo estable es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución con la radiación solar, que tendrá un índice UV moderado de 4

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO

19.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste a la entrega de trofeos de la XXII bandera masculina de bateles y de la VI bandera femenina bateles «Cidade de Ferrol». (Club de remo A Cabana).

20.00h.- La concejal de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, asiste al acto de iluminación de la fachada del teatro Jofre con motivo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A partir de las 12.00 horas jornada dedicada a la música tradicional, organizada por CITES. El artesano y músico Emilio Romero Fabal presentará en el local de la Asociación de Vecinos «A Madalena» (calle Galiano 26) un nuevo modelo de pandeiro especialmente diseñado para acompañar los cantos de taberna. A continuación, en el Café Bar Sevilla, sesión musical a cargo de Os Cantaberneiros, Algalía y As Pandereteiras de Canido. Se sorteará un pandeiro entre los asistentes.

–A las 18.00 horas en la SRD de Canido celebración «da Noite de Rondalla» , a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

En Narón

–Continúa el festival Singular en el Pazo da Cultura . Hoy sábado, a las 20.30 horas Anabel Alonso presenta La mujer rota, basado en el libro homónimo de Simone de Beauvoir.

–El Pabellón da Mocidade de A Gándara acoge hoy y mañana domingo la VII Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage. El horario de apertura para ambos días es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

–El III Festival de Primavera organizado por la Asociación Cultural Chorima de Castro comenzará en el Local Social do Paraxe, a las 19.00 horas, con la participación de la Coral Tradicoro de Fene, la Coral Airiños da Capela y la Coral Chorima de Castro.

En Mugardos

–Este sábado, a partir de las 17.00 horas, actos de las Pepitas organizados por la Rondalla Mugardesa. Tras una concentración en el centro de salud saldrá una ronda por la avenida de Galicia y O Cotellón hasta bajar al Concello, donde tendrá lugar la presentación de la madrina. La música seguirá con otra ronda por la Avenida do Mar, terminando en Corzás y A Xesteira.

EN LO DEPORTIVO

En Neda

–El Concello organiza una nueva edición de la andaina «Avanzando en igualdade». Se inicia a las 10.00 h. con salida del entorno del centro de salud de Albarón.

La ruta, de 7,43 kilómetros de longitud y dificultad sencilla para personas acostumbradas a caminar, transcurrirá a orillas del río Belelle hasta llegar a O Roxal, continuando el ascenso por Gandarela y Ardá, para iniciar el descenso de vuelta por Alcallás y A Mourela. La actividad deportiva está dirigida a mayores de 14 años.

En Pontedeume

–En el CPR San Xosé, a las 20.00 horas, ciclo de teatro aficionado ·Pontedeume en obras». La compañía viguesa Desfeita Teatro presenta «Desfacendo Hamlet».

EXPOSICIONES

–En la Sede Afundación Ferrol exposición «Nicolás Muller en Galicia». La mostra, que recoge imágenes de uno de los grandes documentalistas de la Europa del siglo XX que tiró durante sus viajes a la Comunidad podrá visitarse hasta el próximo 23 de maio, de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h, y los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h.

–En la oficina de turismo de la Plaza de España exposición de maquetas sobre la Semana Santa Ferrolana realizadas por Carlos Macías e Iván Talegón.

La muestra recoge la recreación de varias procesiones y pasos de la Semana Santa, que desfilan por calles céntricas de la ciudad.

La exposición puede visitarse de lunes a jueves en horario de 9.00 a 14.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos de 9.00 a 14.00 horas.

–Exponav acoge una nueva muestra colectiva de pintura y fotografía de la asociación de artistas de Narón Narart. . Dieciocho autores firman las obras que se podrán ver en la sala Carlos III del edificio de Herrerías: Beba Pereira, Canzobre, Cristanto Poveda, Esther Piñán, Eva Bergantiños, Fina Porta, Jesús Victoria, Katy Martín, Maite López, Manoly Miraz, Manuel Amor, M. Carballeira, Paco Carmona, Pilar Criado, R. Climent, Saila Chao, Sol Lamas y Xosé Fernández.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 29 de marzo, puede visitarse en el horario de apertura del Museo de la Construcción Naval, con entrada libre.

Por otra parte, Exponav organiza una nueva visita guiada gratuita este mes, que tendrán lugar el sábado, día 28 de marzo, a las 12:00. Es necesario inscribirse previamente en el 981 359 682 o en exponav@exponav.org.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo Ferrolán “Rompendo nasas”, la nueva exposición de collage de Miriam Al Fakhouri Gómez.

–En la Casa da Cultura de Valdoviño muestra Bastión de la mente, del artista Daniel Mouriz. La exposición reúne obras de tendencia expresionista y surrealista abstracta creadas con diversos materiales. Se podrá visitar hasta el 7 de abril en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y los fines de semana de 16.00 a 20.00 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.

–La cafetería Ritual de Narón acoge la exposición de fotografía Orixe, obra del fotógrafo y videógrafo gallego Juanpa Ameneiros. En esta muestra explora paisajes, instantes y emociones a través de una mirada íntima y reflexiva.

–La Galería de la Casa do Concello de San Sadurniño acoge la exposición «Serea de cores», de la ceramista fenesa Carme Romero Díaz. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo.

–La exposición itinerante del premio Luís Ksado de la Diputación de A Coruña acaba de llegar a San Sadurniño, en donde hasta el día 25 de marzo podremos disfrutar en el recibidor de la Casa de la Cultura de la antología I gotta change, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, ganador del premio en 2025, pero también de las imágenes que quedaron finalistas, presentadas al certamen provincial por Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz.