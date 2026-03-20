Editorial-El despertar de la luz: Primavera y Pasión en Ferrol

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Ferrol se despereza. Hay un cambio sutil en el aire, una tregua en el salitre que anuncia que el invierno dobla la esquina. Con la llegada de la primavera, la ciudad no solo cambia de estación; cambia de piel. Los días ganan terreno a la noche y el verde azulado de nuestras rías brilla con una intensidad que solo nosotros sabemos reconocer.

Pero este año, la primavera no viene sola. Llega de la mano de nuestra cita más íntima y universal: la Semana Santa. Estamos a las puertas de esos días en los que el olor a incienso se funde con el aroma del mar en las calles de A Magdalena.

Es un momento de contrastes. Por un lado, la explosión de vida de los jardines de Herrera o de la Alameda del Cantón; por otro, el recogimiento del paso de los capuchones. Ferrol se prepara para ser, de nuevo, ese escenario donde la tradición se hace latido. No importa si es por devoción, por cultura o simplemente por el placer de ver a la ciudad vibrar: la cuenta atrás ha terminado.

Es hora de abrir las ventanas, de dejarse llevar por el ritmo de los tambores que ya ensayan en la distancia. Ferrol está listo. La primavera ha llegado y nuestra Semana Santa Ferrolana , declarad de Interés Turístico Internacional desde el año 2014 está a punto de comenzar.