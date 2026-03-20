Valdoviño convoca o proceso selectivo para crear unha lista de emprego de auxiliar administrativo

A publicación das bases no BOP marca o inicio do prazo para a presentación de solicitudes para concorrer ao proceso, que se realizará polo sistema de oposición libre.
O Concello de Valdoviño lanza a convocatoria para a creación dunha lista de emprego de auxiliar administrativo. O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe as bases que rexerán o procedemento, polo sistema de oposición libre. Así, a partir de mañá, 21 de marzo, as persoas interesadas en concorrer ao proceso poderán presentar a súa solicitude.
O prazo para formalizar o trámite será de 10 días naturais, a través da sede electrónica ou rexistro municipal da casa consistorial. Esta listaxe permitirá cubrir prazas de auxiliar administrativo como funcionario/a interino/a, e terá unha vixencia de 4 anos.
As bases da convocatoria, ademais do temario, pode consultarse no BOP de este venres, onde tamén figura a instancia a cubrir para optar ao proceso -deberá acompañarse de copia do documento nacional de identidade ou pasaporte; copia do título que acredita como requisito mínimo para acceder ao proceso selectivo, e de ser o caso, copia do CELGA 4 ou equivalente, co que quedarán exentos do exame de galego-.
Enlace ao Boletín Oficial da Provincia:
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/03/20/2026_0000001621.html