Carmen Blanco Sanjurjo presenta en Valdoviño a súa novela «Gorrións e Falcóns»

No marco do programa municipal «Son de Aquí e Escribo» a escritora Carmen Blanco Sanjurjo propoñíanos o pasado mércores unha fantástica viaxe á Galicia de mediados do século XV.
Tras a presentación do alcalde, Alberto González, a autora desgranaba con auténtica paixón algunhas das historias máis fascinantes do noso pasado, recollidas na súa primeira novela histórica «Gorrións e Falcóns», na que aborda a Revolta Irmandiña.
Historias nas que conflúen intriga, guerra, política, relixión, sexo, morte… todos os ingredientes para captar a atención dun público que desfrutou, e moito, do relato da autora. Xunto ao seu compañeiro Santiago Rodríguez, Carmen mesmo compartiu algúns fragmentos da obra a través dunha lectura teatralizada con cantiga incluída.
En Valdoviño, avanzou tamén que xa está a traballar na segunda parte da que está chamada a ser unha triloxía.