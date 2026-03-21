O equipo masculino do Triatlón Ferrol acode ó Cto de España de dúatlon contra reloxo tras proclamarse subcampión galego

21 marzo, 2026 Dejar un comentario 363 Vistas

O equipo masculino do Triatlón Ferrol disputa esta fin de semana en Cidade Real dúas novas xornadas da liga de primeira división que inclúen o campionato de España de dúatlon contra reloxo.

Fuente Triatlón Ferrol/ Equipo masculino tras proclamarse subcampión galego contra reloxo

Iván Puentes, Hugo Prida e Manuel Pozuelo repetirán este sábado como integrantes do conxunto ferrolán despois de ter contribuído á medalla de prata lograda no campionato galego da especialidade, celebrado a pasada semana en Vedra.

Completan o conxunto departamental Hugo Goiriz, Joan Ferrer e Daniel Esbrí.

Os tres máis rápidos volverán competir este domingo no campionato de España de dúatlon por remudas.

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