O Son do Camiño suma a DJ Snake, Dorian y Li/Lu y desvela su cartel por días

O Son do Camiño 2026 ha sumado a su cartel a DJ Snake, Dorian y Li/Lu y ha desvelado ya los artistas que actuarán cada día en los escenarios del Monte do Gozo entre el 18 y el 20 de junio.

Para el jueves, Katy Perry será la cabeza de cartel junto a Dani Martín para arrancar una edición que la organización promete «inolvidable» y con actuaciones «cargadas de emoción y grandes hits». Ese mismo día, completan la jornada artistas como Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo y Habló Pablo. Mientras, en el escenario Son Electro Repsol actuarán Aida Blanco, Barbara Lago, DJ Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss.

Ya el viernes, la banda Linkin Park traerá al festival «una experiencia única» y el trío escocés Biffy Clyro se subirá al escenario del Monte do Gozo para mostrar la intensidad de su directo, «con fuerza, melodía y emoción». El cartel de este segundo día se completa con Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Beetroots (DJ Set), D. Valentino y Corella, a los que se suman, en el escenario Son Electro Repsol Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

Para la última jornada, el sábado día 20, DJ Snake encabeza un cartel en el que se incluyen también Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Mvrk, Dorian, Carlangas, Ortiga y Sarria. Por último, en el escenario Son Electro Repsol actuarán Bego Martin, Li/Lu, Patrick Mason (House Set), B2B Haai, Perel y Toute Sanders.

Las entradas diarias estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo a las 12.00 horas en la web oficial del festival: www.osondocamino.es.