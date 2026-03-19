O Teatro Colón acolle este venres a IV Gala dos Premios do Deporte da Deputación da Coruña

O acto reunirá ás principais figuras e entidades do deporte da provincia nunha noite de recoñecemento ao talento, a traxectoria e os valores deportivos
O Teatro Colón da Coruña este venres, 20 de marzo, a partir das 20 h., acolle a IV Gala dos Premios do Deporte da Deputación da Coruña, o gran acto anual de recoñecemento ao deporte da provincia, no que se darán a coñecer as persoas e entidades galardoadas nesta edición. O acto estará presidido polo titular do goberno provincial, Valentín González Formoso.
A gala consolidouse nestes catro anos como unha das citas máis destacadas do calendario deportivo provincial, reunindo a deportistas, clubs, adestradores, árbitros e entidades que contribúen ao desenvolvemento e promoción do deporte nos 93 concellos da provincia.
Durante o acto farase entrega dos premios correspondentes ao ano 2025, cos que a Deputación recoñece non só os éxitos deportivos, senón tamén o esforzo, a dedicación e os valores asociados á práctica deportiva, tanto no ámbito profesional como no deporte base, inclusivo e afeccionado.
Os Premios do Deporte estrutúranse en múltiples categorías —preto dunha quincena— que abranguen desde mellores deportistas masculino e feminino ata recoñecementos á traxectoria, ao deporte base, ao deporte inclusivo, ao labor arbitral ou á promoción do deporte, co obxectivo de ofrecer unha visión ampla e plural do ecosistema deportivo da provincia.
Ao longo das súas edicións, estes galardóns teñen distinguido a referentes do deporte galego e estatal, como a atleta ribeirense Ana Peleteiro ou o xogador de hóckey a patíns César Carballeira, así como a clubs históricos e proxectos deportivos de primeiro nivel como o RC Deportivo, o Básquet Coruña ou o Baxi Ferrol, evidenciando o alto nivel e diversidade do deporte coruñés.
Esta IV Gala porá o broche final ao proceso de selección das candidaturas, no que participaron deportistas e entidades de toda a provincia, nun evento que busca visibilizar tanto as grandes figuras como o traballo constante e silencioso de centos de persoas que fan posible que o deporte chegue a todos os recunchos do territorio.
A entrada ao acto é libre gratuíta ata completar aforo. A Gala contará cun formato dinámico e participativo, combinando a entrega de premios con diferentes intervencións, vídeos e actuacións, nunha celebración que pon en valor o deporte como ferramenta de cohesión social, promoción de hábitos saudables e igualdade de oportunidades.