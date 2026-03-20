Apertura nas Pontes do plazo de novo ingreso na escola infantil a Barosa

O Concello das Pontes informa de que desde este 20 de marzo ata o 15 de abril de 2026, ambos os dous incluídos, permanecerá aberto o prazo de solicitude de novo ingreso para o curso 2026/2027 na Escola Infantil Municipal A Barosa.
As persoas interesadas deberán achegarse ao centro para recoller o sobre coa documentación necesaria para a súa tramitación. O horario de atención será de luns a venres, de 10:30 a 13:00 horas.
Unha vez completada, cada familia deberá presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello das Pontes, solicitando previamente cita nos teléfonos 674 55 21 84 ou 667 12 93 80. Tamén poderá realizarse o trámite a través da sede electrónica do Concello das Pontes.
Para máis información, recoméndase contactar directamente co centro.