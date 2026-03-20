Conmemoración do 122 aniversario da Alianza Aresana con música e unha ofrenda floral

20 marzo, 2026

Este venres 20 de marzo lembrarase o legado desta emblemática institución que tanto contribuiu a prol do progreso educativo, social e cultural de Ares, fundamental para entender como é o municipio no presente. A ofrenda floral será ás 12:00 horas na praza de Domingo Troche, namentres que o concerto realizarase ás 20:30 horas a cargo de Cristian Leggiero ao piano e Paty Lesta como cantante.

O municipio aresá rende homenaxe aos 122 anos de historia que acada a Alianza Aresana de Instrucción (1904-2026), a agrupación de migrantes de Ares que foi chave no impulso da localidade e que materializou a escola homónima coas achegas dos seus socios; un centro pioneiro en toda Galicia ao ser o primeiro espazo no que se defendía e practicaba a democratización da educación para as clases populares.

O Concello impulsará tamén este ano unha nova celebración deste aniversario ao longo do venres, 20 de marzo, co foco posto en recordar o legado da Alianza como símbolo de progreso colectivo.

Los actos comenzarán por la mañana con una ofrenda floral en la Plaza de Domingo Troche, uno de sus impulsores y primer presidente —fue en su vivienda de la calle Industria de La Habana, en Cuba, donde tomó forma la agrupación— a las 12:00 horas.

Justo a esa misma hora también habrá repique de campanas y la lectura del acta fundacional de la Alianza, invitando a la vecindad a sumarse a la lectura y participar así en este acto simbólico.

Por la tarde, Paty Lesta a la voz y Cristian Leggiero al piano serán los encargados de poner el toque musical a la jornada con un homenaje a la música tradicional gallega en su concierto en el salón de actos de la propia Alianza Aresana (20:30 horas), enfatizando el vínculo histórico entre los territorios de ultramar y Galicia.

Unha conmemoración para esclarecer, mirando o pasado, o que son Ares e as súas xentes. Actividades inscritas na Rede Cultural de Deputación da Coruña.

