Conmemoración do 122 aniversario da Alianza Aresana con música e unha ofrenda floral

Este venres 20 de marzo lembrarase o legado desta emblemática institución que tanto contribuiu a prol do progreso educativo, social e cultural de Ares, fundamental para entender como é o municipio no presente. A ofrenda floral será ás 12:00 horas na praza de Domingo Troche, namentres que o concerto realizarase ás 20:30 horas a cargo de Cristian Leggiero ao piano e Paty Lesta como cantante.
O municipio aresá rende homenaxe aos 122 anos de historia que acada a Alianza Aresana de Instrucción (1904-2026), a agrupación de migrantes de Ares que foi chave no impulso da localidade e que materializou a escola homónima coas achegas dos seus socios; un centro pioneiro en toda Galicia ao ser o primeiro espazo no que se defendía e practicaba a democratización da educación para as clases populares.
O Concello impulsará tamén este ano unha nova celebración deste aniversario ao longo do venres, 20 de marzo, co foco posto en recordar o legado da Alianza como símbolo de progreso colectivo.
Unha conmemoración para esclarecer, mirando o pasado, o que son Ares e as súas xentes. Actividades inscritas na Rede Cultural de Deputación da Coruña.