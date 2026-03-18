Valdoviño abre inscripción en Concilia Deportes Semana Santa

18 marzo, 2026 Dejar un comentario 182 Vistas

Con la Semana Santa, regresan los campamentos Concilia Deportes, que el Ayuntamiento de Valdoviño organiza durante las vacaciones escolares para ayudar a las familias en la a menudo complicada tarea de conciliar las obligaciones laborales con el cuidado de los hijos.

Archivo.-El alcalde en CONCILIA Valdoviño Semana Santa 2025- Fuente Concello de Valdoviño

Se realizarán los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, días no lectivos pero laborables, de 8:00 a 14:00 horas.  Según el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, las actividades están dirigidas a niños de 4 a 12 años inclusive, y el programa tendrá lugar en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás.

La oferta de ocio tendrá un marcado carácter deportivo y educativo, con propuestas diferentes cada día. Entre ellas, juegos de raqueta, baloncesto, minigolf, fútbol, ​​hockey o talleres creativos, además de juegos y talleres tradicionales centrados en la Semana Santa.

El plazo de inscripción está abierto y se puede conformar a través de la oficina electrónica y presencialmente en la secretaría general del ayuntamiento. El formulario se puede descargar desde la página web municipal.

El plazo finaliza el 27 de marzo a las 12:00 y la tasa es de 22,12 euros.

SOLICITUD-INSCRIPCION

 

Lea también

Carmen Blanco Sanjurjo presenta en Valdoviño a súa novela «Gorrións e Falcóns»

A cita coa escritora será este mércores ás 19 horas na Biblioteca de Valdoviño. A …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *