Valdoviño abre inscripción en Concilia Deportes Semana Santa

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Con la Semana Santa, regresan los campamentos Concilia Deportes, que el Ayuntamiento de Valdoviño organiza durante las vacaciones escolares para ayudar a las familias en la a menudo complicada tarea de conciliar las obligaciones laborales con el cuidado de los hijos.

Se realizarán los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, días no lectivos pero laborables, de 8:00 a 14:00 horas. Según el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, las actividades están dirigidas a niños de 4 a 12 años inclusive, y el programa tendrá lugar en el pabellón municipal O Longoiro, en Meirás.

La oferta de ocio tendrá un marcado carácter deportivo y educativo, con propuestas diferentes cada día. Entre ellas, juegos de raqueta, baloncesto, minigolf, fútbol, ​​hockey o talleres creativos, además de juegos y talleres tradicionales centrados en la Semana Santa.

El plazo de inscripción está abierto y se puede conformar a través de la oficina electrónica y presencialmente en la secretaría general del ayuntamiento. El formulario se puede descargar desde la página web municipal.

El plazo finaliza el 27 de marzo a las 12:00 y la tasa es de 22,12 euros.

SOLICITUD-INSCRIPCION