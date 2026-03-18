Amplo programa de actividades na Festa das Pepitas de Ferrol

18 marzo, 2026

O acto institucional e as roldas polas rúas son algúns dos eventos destacados na axenda deste mércores.

Foto arquivo/ Ferrol Pepitas rondalla Bohemios teatro Jofre

Ferrol xa está preparada para vivir a festa das Pepitas 2026, unha das celebracións máis emblemáticas e singulares da cidade, que se desenvolve este mércores 18 de marzo cun completo programa de actividades.

A xornada dará comezo ás 16:45 horas no teatro Jofre co acto institucional de homenaxe ás madriñas e aos rondallistas de honra e que tamén conmemora a Irmandade co Concello de Mondoñedo. A partir das 18:00 horas, iniciaranse as roldas polo centro da cidade e, xa ás 19:00 horas, celebrarase o festival de rondallas na praza de Armas.

Un total de 12 rondallas daranse cita este ano na festividade das Pepitas, son rondallas das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Os seus membros vestirán a indumentaria tradicional desta festa, significada pola capa, camisa e pantalón, lazo, gravata ou semellante, bufanda, fitas e escarapelas suxeitas á capa.

As rondallas interpretarán un pasarrúas, un valse e unha danza, que poderán ser obras inéditas ou recuperadas do antigo Cancioneiro das Pepitas e estas pezas irán acompañadas pola música de instrumentos como violíns, contrabaixos, acordeóns, frautas ou clarinetes, entre outros.

