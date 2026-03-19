La ASCM celebra 20 años de teatro inclusivo

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El evento tendrá lugar en el Centro Cívico de Caranza coincidiendo con el Día Mundial del Teatro.

El Grupo de Teatro de la Asociación Sociocultural ASCM celebra su 20 aniversario este 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, a las 18:30 horas en el Centro Cívico de Caranza, en un acto abiertoal público que pondrá en valor dos décadas de teatro inclusivo y compromiso social. La celebración recordará la trayectoria de una iniciativa que se ha consolidado como uno de sus proyectos culturales más significativos.

El grupo, formado por personas con y sin discapacidad, utiliza el teatro como una herramienta de expresión, convivencia y transformación social. Desde su creación en 2006, nace como una iniciativa de su grupo de voluntariado, desarrollando una amplia trayectoria con 11 obras y 117 representaciones en 13 ayuntamientos diferentes, principalmente de la comarca de Ferrolterra, así como en otros municipios como Arzúa, Cerdido o Cambre.

Desde 2013 participa en el certamen de teatro aficionado de A Coruña de la Diputación, donde ha obtenido diversos reconocimientos. Algunas de sus piezas han alcanzado una gran acogida, superando en determinados casos las 40 representaciones, y manteniendo su actividad incluso en periodos especialmente complejos, como la cuarentena, cuando adaptó su trabajo al formato online.

Este 20 aniversario, además de una celebración, es un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento de todas las personas que forman o han formado parte de la historia del grupo. Será una ocasión para recordar el camino vivido, pero también para reivindicar el papel de la cultura como espacio de inclusión, participación y visibilidad. Desde ASCM se invita a la ciudadanía a acompañar al grupo en una fecha tan significativa.