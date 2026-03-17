Corte de agua en Neda este miércoles en las zonas de Casadelos y Xuvia

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La empresa concesionaria del servicio municipal de agua informa que, debido a trabajos de mejora que se están realizando en la red general, este miércoles 18 de marzo, por la mañana, se interrumpirá el suministro de agua a los hogares de la zona de Xuvia.

Veolia, antes Viaqua, señala que las viviendas ubicadas en la calle Victorino Novo, Travesía Victorino Novo, A Pega, Casadelos, A Bacela, Camiño Vello, Castiñeiro y Xuvia (números impares del 1 al 33) se verán afectadas. La compañía detalla que el corte de agua durará entre las 8:30 y las 14:00.

El Ayuntamiento de Neda lamenta las molestias que la intervención pueda ocasionar a los residentes de estas zonas y recuerda que Veolis dispone de un servicio de alerta que notifica a los abonados este tipo de incidencias por correo electrónico o SMS.

Para beneficiarse de él, deben facilitar su número de móvil o correo electrónico a la compañía, contactando con ella a través de los números de teléfono 900 201 230 o 981215990 o la página web www.viaqua.gal