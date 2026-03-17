Nova acción formativa en Valdoviño do Programa Integrado de Emprego de Galicia

17 marzo, 2026

Fuente.- Concello de Valdoviño

Valdoviño volve ser sede dunha nova acción formativa do Programa Integrado de Emprego de Galicia que impulsa a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol co financiamento da Consellería de Emprego e do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Esta pasado lúns daba comezo o curso de habelencias sociais: comunicación, intelixencia emocional e traballo en equipo, 20 horas de formación transversal dun proxecto dirixido a mulleres en situación de desemprego empadroadas en municipios da Mancomunidade coma Valdoviño.

A concelleira de Cultura e Servizos Sociais, Rosana García, daba a benvida ás mulleres de Cedeira e Valdoviño que participarán da formación esta e a próxima semana no centro sociocomunitario. Trátase da segunda acción formativa que acolle o municipio dende que arrancase o programa neste 2026, tras a celebración en febreiro do curso Técnicas de busca de emprego.

