Editorial-Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad

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El mensaje «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad» ha sido un lema central en editoriales y llamamientos internacionales recientes para exigir el cese de los conflictos en Gaza, Irán o Ucrania. Esta consigna, de origen bíblico y popularizada por la encíclica Pacem in Terris, se utiliza hoy para denunciar que «cada conflicto representa una derrota para la humanidad».



Situación de los Conflictos y Clamor por la Paz

En Gaza, tras diversos intentos de mediación, se han propuesto planes de paz que incluyen la desmilitarización de la zona y la reconstrucción de infraestructuras críticas. Personalidades de la cultura y líderes religiosos como el Papa León XIV han intensificado sus ruegos por un alto el fuego definitivo ante la crisis humanitaria.

En Irán y Oriente Medio. Existe una preocupación creciente por la escalada de tensiones que involucran a Irán. Editoriales recientes subrayan la necesidad de «parar la guerra» y evitar una confrontación a gran escala que desestabilice aún más la región.

En Ucrania el conflicto sigue siendo un foco de atención mundial. Se han planteado diversos escenarios, desde el plan de paz de 10 puntos de Zelenski hasta propuestas de mediación internacional que buscan el restablecimiento de fronteras y el cese de hostilidades.

Ante todo ésto miles de personas se han manifestado recientemente uniendo voces de distintos sectores sociales y políticos para exigir una solución diplomática a estos tres frentes.

Se advierte sobre una «paz negativa» en Oriente Medio y la necesidad de recuperar la conciencia moral frente al horror de los bombardeos y la pérdida de vidas civiles.

La comunidad internacional presiona a organismos como la ONU para que se reformen y sean más efectivos en la prevención de estos conflictos de gran escala.

Añadamos las guerras «calladas» en Sudán, República Democrática del Congo, Etiopía, Somalia, Región del Sahel (Burkina Faso, Malí, Níger), Myanmar (Birmania), Haití, Yemen, Siria……

¿Podrían de una vez los lobos convertirse en corderos?

Es necesario en estos momentos recordar las palabras del Papa Francisco, “Para conseguir la paz, se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la doblez. Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza de ánimo.”.

Con razón el Papa León XIV decía recientemente «Las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican».

Es momento de silenciar el ruido de los intereses políticos y económicos que fracturan nuestra convivencia. Solo cuando prioricemos la humanidad sobre el beneficio, podremos dar sentido real a esas palabras que resuenan a través de los siglos: ‘Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios’ (Mateo 5:9). Que la paz deje de ser un eslogan para convertirse en nuestra voluntad.