Nuestras gentes-Francisco Suárez, periodista, escritor y político. Autor de «Grandal» y «Los invasores»

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Francisco Suárez García, nació en Ferrol el 31 de marzo de 1827 y murió en esta misma ciudad el 15 de marzo de 1900, fue un periodista, escritor y político gallego.

Estudió para piloto de la Armada, pero abandonó la carrera naval en 1848. Emigró a Uruguay y Argentina, en donde ocupó diversos cargos y colaboró en publicaciones como El Comercio, Diario de Corrientes.

En 1857 fue designado director de Instrución Pública de la República Argentina y publicó el tratado Puntualización y ortografía.

Regresó a Ferrol en 1860. En 1867 compró la imprenta coruñesa de C. Míguez y la trasladó a Ferrol donde imprimió diversos periódicos y dirigió El Eco Ferrolano (1864-1869).

Presidente del comité del Partido Republicano Democrático Federal, fue alcalde de la ciudad en 1869. En 1871 fundó el periódico El Trabajo, desde el que preconizó el diálogo con cualquiera opositor político.

Participó en la sublevación federalista-cantonal ferrolana de octubre de 1872. Se produjo un nuevo pronunciamiento de signo republicano dirigido por el militar Pozas y que contó con la ayuda de Francisco Suárez,en aquel entonces presidente del Partido Republicano de Ferrol

En 1873 fue elegido deputado por Ferrol en las elecciones del mes de mayo para la legislatura 1873-74 por la circunscripción de A Coruña, distrito de Ferrol. De los 9.875 electores ejercieron el voto 6.020 y de ellos 5.996 eligieron a Francisco Suárez.

Con la Restauración estuvo desterrado en Portugal y, expulsado, se exilió en París hasta 1877.

Intervino en las conspiraciones republicanas del último tercio del siglo XIX, y mantuvo su actividad como propagandista fundando y dirigiendo La Democracia. Fue uno de los fundadores del Ateneo Artístico (1879) y pertenecía a la junta que dirigió la Escola de Artes e Oficios ferrolá.

Entre sus obras destacan : Los guaranies o la cruz milagrosa, 1861. Los invasores. Los demócratas. El Ángel de la libertad. Grandal, 1897