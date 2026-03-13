A Serra gaña o XI Concurso de Tapas de Entroido de Narón co “Can Cocido by Leiras Food”

O restaurante A Serra, situado en Pedroso, proclamouse gañador do XI Concurso de Tapas de Entroido de Narón coa súa proposta «Can Cocido by Leiras Food», unha creación que reinterpretaba o tradicional cocido galego nun formato innovador.
A tapa estaba elaborada con pan de pataca sobre cama de grelo, embutido de cachola, touciño, costela e lacón, acompañada de crema de chourizo, salsa de sopa de cocido e crocante de garbanzo. O trofeo recollérono esta mañá Dámaso e Uxía López Sueiras, irmáns e xerentes do establecemento, que agradeceron o recoñecemento e a boa acollida da súa proposta entre a clientela participante na ruta gastronómica.
Durante o acto tamén se realizou o sorteo de tres cestas con productos locais entre as persoas que participaron coas súas votacións a través da nova app Narón Gastronómico. As persoas gañadoras foron Almudena Alonso Leal, Luis Santiago González e Daniel García Espasandín, dous deles procedentes de Ferrol e un da Coruña.
Na entrega dos premios participaron a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro. A rexedora destacou que iniciativas deste tipo “contribúen a dar visibilidade ao gran traballo que realiza a hostalería naronesa, un sector que está a vivir un bo momento e que demostra a súa capacidade creativa e de atracción de visitantes”.
Ferreiro subliñou ademais que o feito de que os clientes premiados procedan doutros concellos “é unha mostra de que Narón se consolida tamén como destino gastronómico na comarca, atraendo público que se achega a descubrir as propostas dos nosos locais”.
Pola súa banda, Olga Ameneiro agradeceu a implicación dos establecementos participantes e destacou “o alto nivel das tapas presentadas nesta edición, nas que se puido ver unha interesante combinación de tradición e innovación arredor dun prato tan representativo do Entroido como é o cocido”. A concelleira sinalou tamén que o concurso, que celebrou a súa XI edición, “segue a medrar e a consolidarse como unha cita moi agardada, que dinamiza a hostalería local e anima á veciñanza e aos visitantes a percorrer os locais de Narón”.
Nesta undécima edición participaron nove establecementos: Australian Cervecería, Bar Chips, O Tapeo, Ronnie, Fame Kanalla, O Encontro de Soriano, Nueva Orleans, Mesón La Abuela e A Serra – Leiras Food.
Durante varios días ofreceron as súas creacións ao prezo de tres euros, con propostas que reinterpretaron o cocido galego en formatos orixinais, desde brioche recheos de cachucha ata burritos, buñuelos gourmet ou versións en hot dog.