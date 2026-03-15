Correos activa en el Camino Inglés desde Ferrol el transporte de mochilas

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Este lunes 16 de marzo se pone en marcha el servicio Paq Mochila, para el transporte etapa a etapa del equipaje de los peregrinos. La contratación ya esta disponible en las principales Rutas Jacobeas en la web www.elcaminoconcorreos.com

Los peregrinos que realicen el Camino de Santiago este año ya tienen disponible el servicio para transportar las mochilas y maletas etapa a etapa, de alojamiento a alojamiento, con Correos. Desde este lunes, dia 16, se activa el Paq Mochila en las principales rutas jacobeas de España y Portugal.

El peregrino puede contratar su traslado de equipajes en el Camino Francés desde Roncesvalles y Somport, en el Camino del Norte desde Irún, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino Inglés desde Ferrol, en el Camino de Invierno desde Ponferrada, en la Vía de la Plata-Camino Sanabrés desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía.

También en la ruta jacobea portuguesa, que Correos decidió ampliar en este 2026 debido a su creciente demanda: los peregrinos cuentan ahora con el Paq Mochila en el Camino Portugués desde Oporto, tanto por el Camino Central como por el de la Costa, incluida la Variante Espiritual.

El funcionamiento del servicio Paq Mochila es muy sencillo: Correos recoge el equipaje a partir de las 8:00 de la mañana en el alojamiento indicado y lo deposita en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14:30 horas. Esto permite recorrer las diferentes etapas sin necesidad de cargar con todas las pertenencias, llevando solo lo imprescindible para pasar el día.

El Paq Mochila puede contratarse a través de un sencillo formulario disponible en nueve idiomas.

Al llegar a Santiago de Compostela, los peregrinos pueden beneficiarse del servicio de consigna que Correos ofrece en la oficina de Rúa do Franco, a dos minutos de la Plaza del Obradoiro. La consigna está disponible de lunes a domingo y se puede contratar online o en la propia oficina.

Además del Paq Mochila y la consigna, los peregrinos disponen de otros servicios como el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o envío de bastones o bordones de vuelta a sus ciudades de origen.

En la página web de El Camino con Correos el peregrino también podrá encontrar dónde dormir en un buscador con más de 4.000 alojamientos, cuenta con la descripción de las Rutas Jacobeas más populares y con más de 300 consejos de qué ver y hacer en el Camino.