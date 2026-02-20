Navalia anuncia una cumbre de defensa en Ferrol para 2027

El presidente de Navalia, José García Costas, ha asegurado que prevén que la edición de este año, que se celebrará en Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) durante el próximo mes de mayo, cuelgue «el cartel de completo» por primera vez en su historia y ha anunciado una cumbre de defensa en Ferrol para 2027.

«El éxito está absolutamente garantizado. Nuestro objetivo es ocupar las instalaciones actuales del Ifevi al 100%, cosa que en años anteriores no se ha hecho», ha afirmado García Costas, quien ha vinculado este hito a la «cantidad de países que participan» y a la necesidad de las empresas de «hacer negocio».

Sin embargo, el tono optimista del anuncio hecho durante un encuentro con los medios celebrado en las instalaciones de Navantia Ferrol ha contrastado con la dura advertencia lanzada por el propio presidente del comité organizador sobre la salud de la industria. «El gran fusible que tiene todo esto y la gran duda es el personal para hacer todos estos trabajos», ha sentenciado García Costas, que también dirige 14 sociedades con más de mil trabajadores. «Tenemos un problema enorme, no de trabajo ni de contratos, pero sí de personal«, ha incidido.

Y es que la industria naval gallega afronta una paradoja sin precedentes. Mientras las gradas de los astilleros tienen carga de trabajo asegurada para más de una década y las ferias del sector baten récords de participación, la falta de relevo generacional y de personal cualificado se ha convertido en la principal «losa» para el crecimiento.

«NO SE HAN HECHO BIEN LAS COSAS»

García Costas ha señalado que las perspectivas de carga de trabajo son «ya inmediatas«, pero que la falta de mano de obra es un «problema estructural» que viene de lejos. «No se han hecho bien las cosas en los últimos años. Ahora se está cometiendo un gran esfuerzo en los temas de formación, pero no hay personas«, lamentó, y añadió una reflexión demográfica: «Hay muchas familias que tienen más perros que niños. Eso es una paradoja, pero es un gran problema. Mi cupo lo he cumplido, tengo cinco hijos y diez nietos, pero mis hijos ya no cumplen tanto».

El empresario ha advertido que esta situación está obligando al sector a «reclutar personal de fuera del país«, lo que choca con otra dificultad añadida: «Para traer gente de fuera tenemos un problema importante, que es el de la vivienda». Ante este escenario, Costas ha resumido la situación como «un compendio de dificultades que nos hacen ver el panorama bastante sombrío» en materia de recursos humanos, a pesar del crecimiento en facturación y pedidos.

FERROL ACOGERÁ UN ‘NAVALIA SUMMIT’ EN 2027

Por su parte, el director de Navalia, Javier Arnau, ha aprovechado la visita al astillero ferrolano para saldar una «deuda» y anunciar una iniciativa estratégica. Arnau ha explicado que el Comité Ejecutivo de la feria había celebrado una reunión en Ferrol, un compromiso pendiente desde antes de la pandemia, y que fruto de ese encuentro nace el ‘Navalia Summit’.

«Gracias a esto podemos anunciar que el año que viene, en abril del 2027, en plena primavera, aquí en la comarca de Ferrol, y específicamente en estas instalaciones, vamos a celebrar por primera vez lo que es el Navalia Summit, específicamente de defensa«, declaró Arnau.

El director del evento ha detallado que se tratará de un encuentro de día y medio dirigido a unos «200 o 300 profesionales» de todo el mundo, incluyendo armadas internacionales, astilleros y auxiliares. «Viendo las cifras que hoy nos han presentado aquí en el astillero, de que se alarga hasta casi el 2034 toda la producción y la actividad, creíamos que era el momento adecuado», ha justificado, señalando además la coincidencia con la «puesta de quilla» de algún programa naval en esas fechas.

Preguntado sobre la colaboración entre el naval público y privado, Arnau ha considerado que la iniciativa «privada» ya colabora con la «industria pública de defensa«, aunque reconoció que probablemente sea necesario «un esfuerzo mayor» para que empresas que trabajan en el ámbito civil (pesqueros, gaseros) den el salto a los «requisitos mayores» que exige la defensa. «Estoy convencido de que se está haciendo ese salto«, ha concluido.

El comité ejecutivo de Navalia, que se ha desplazado a Ferrol, cuenta con representación de empresas e instituciones de toda Galicia, incluyendo firmas locales y grandes proveedores internacionales de países como Noruega o Suecia, con el objetivo de dotar al nuevo evento de defensa de un «sello de internacionalidad».