‘Pedro’ dejó rachas de viento de más de 150 km/h en Galicia, con parques cerrados y vuelos desviados

El temporal ‘Pedro‘ dejó rachas de viento en Galicia superiores a los 150 kilómetros por hora y provocó que varias ciudades cerraran sus parques públicos y hasta tres vuelos con destino Santiago y A Coruña tuvieron que ser desviados durante la jornada de este pasado miércoles.

Según los datos recogidos por Meteogalicia, O Xistral, en la localidad lucense de Muras, registró rachas de viento que alcanzaron los 154,6 km/h. También en Vimianzo (A Coruña) se notificaron ráfagas de hasta 142,8 km/ h y en Ortigueira (A Coruña) de 124,5 km/h.

En cuanto a las lluvias, en la localidad coruñesa de Lousame se registraron precipitaciones de 47,2 litros por metro cuadrado, mientras que en Santa Comba la cifra se situó en 43,8 l/m2 y en Cuntis, 39,6 l/m2.

Esta situación llevó a varios ayuntamientos a decretar el cierre de sus parques. Ha sido el caso del Ayuntamiento de Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela o Vigo.

TRANSPORTES CANCELADOS

Además, las malas condiciones meteorológicas han hecho que dos vuelos que se dirigían al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tuvieran que ser desviados, así como otro con destino al Aeropuerto de A Coruña.

En concreto, un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Valencia-Santiago, fué desviado a Madrid y un vuelo de Vueling, que cubría la ruta Gran Canaria-Santiago, se desvió al Aeropuerto de Asturias. Asimismo, un vuelo de Iberia que hacía el trayecto Madrid-A Coruña tuvo que ser desviado al Aeropuerto de Santiago de Compostela.