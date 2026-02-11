Agenda del jueves, día 12, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Quedan 322 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-«Si un partido político no tiene su fundamento en la determinación de promover una causa que es justa y que es moral, entonces no es un partido político; es simplemente una conspiración para hacerse con el poder». Dwight D. Eisenhower

Quedan 322 días para finalizar el año.

Día de Darwin para promocionar la Ciencia.

Día Internacional contra la utilización de Niños Soldados

La Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Pamela, Santa Eulalia, San Damián y San Modesto

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 12 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Luna, cuarto menguante.

Se espera una jornada mayoritariamente nublada y lluviosa, con alta probabilidad de precipitaciones (80-90%) durante la mayor parte del día, acumulando cerca de 12-13 mm.

Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 10º y los 15º grados.

Orto, a las 8,36 h. Ocaso a las 18,57 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

–(1864)-Nació en Ferrol Xosé María Benito Fontenla Leal (+ La Habana, 5 de diciembre de 1919). Fue un intelectual galleguista, presidente de la Unión Redencionista Gallega e impulsor de la Real Academia Galega -siendo académico no numerario de esta misma institución. Logró que el Himno de Galicia fuese una realidad. Tuvo también una destacada presencia en la formación de la sociedad “Ferrol y su Comarca”, de la que fue elegido en 1909 para organizar su sección de propaganda.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.00 horas, comisión Informativa de Educación e Universidade, Política social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

–A las 11.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación del Mapa vivo de Ferrol Vello. Local AVV Ferrol Vello.

–A las 11.00 horas comisión Informativa de Participación e Atención Cidadá, Promoción Económica, Fondos Europeos e Organización Interna.

–A las 12.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a la sección Special Olympics Fademga.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Narón

–A las 10,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales Femeninas de Fútbol. En el Concello (praza de Galicia, s/n).

En As Somozas

–A las 11,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa Lácteos Algra S.L. con motivo de las ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. En el Polígono Industrial (parcela 4).

EN LO POLÍTICO Y SOCIAL

En Ferrol

–El Grupo Municipal Socialista convoca una rolda de prensa para o xoves día 12 ás 11:30 para falar das alegacións presentadas por este grupo ao proxecto de urbanización do PERI-2R Sánchez Aguilera.

En Cabanas

–A las 18,00 horas, en la Casa da Cultura, charla sobre el daño cerebral adquirido impartida por la Asociación Dano Cerebral Galicia. Una actividad para sensibilizar, informar, concienciar y formar a la población.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–La capilla del Centro Cultural Torrente Ballester acoge este jueves un nuevo concierto del grupo Cucharada, dentro del ciclo Xoves de Capela.

En Fene

-«Ciclo Contando Ciencia», a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Casa da Cultura con entrada libre y gratuita, organizado por la Biblioteca O Segrel do Penedo do IES de Fene con la colaboración de la Concejalía de Ensino bajo la coordinación de la maestra Violeta Miraz Seco.

Bajo el sugerente título de «Unha viaxe con curvas que nos pon os pelos de punta!», el profesor de Matemáticas de la Universidad de A Coruña Miguel Brozos hablará esta semana sobre Xeometría.

En As Pontes

–A las 18.00 horas, «Xoves na Biblio«, se celebra en la Biblioteca Municipal el obradoiro creativo “Debuxando Caras”, dirigido a público infantil a partir de 5 años, con inscripción previa

DEPORTES

En Ferrol

–A las 11.30 rueda de prensa, en el Hotel Almirante, de Santi Rey, presidente del Baxi Ferrol.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.