Adjudicadas las obras de repavimentación del camino C-4 en Ponzos

El camino C-4 situado en Ponzos (Cobas) tendrá nueva pavimentación en pocas semanas, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la adjudicación de sus obras a la empresa José No Mantiñán e Hijos Construcciones, por un importe de 110.658,40 euros.

Así lo daba a conocer el alcalde José Manuel Rey Varela, en una actuación que tendrá un plazo de ejecución de un mes y que forma parte “do compromiso do goberno local por mellorar as vías no rural” con una solución duradera, atendiendo una petición histórica del vecindario.

Se actuará en una superficie que tiene una longitud de 1.370 metros y un ancho medio de 5,25 metros que actualmente está pavimentada con zahorra, en una vía que da acceso a viviendas, instalaciones agrícolas y a un centro hípico.