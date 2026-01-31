El Baxi Ferrol se reencuentra con la victoria en un sufrido partido ante Cadi La Seu

Compartir Facebook

Adán Puentes

Alegría, no sin taquicardias, para el Baxi Ferrol imponiéndose por 73-69 al Cadi La Seu, en la 19ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con mucho respeto entre ambos equipos, conscientes de que era un enfrentamiento importante en este tramo de la temporada, con baja anotación en los primeros minutos e intercambio de triples, anotando Karolina Sotolova dos seguidos para las ferrolanas. El Baxi Ferrol ofrecía un juego agresivo en defensa, buscando fallos en el Cadi La Seu, no estando cómodas en ataque y haciéndose con robos importantes que les permitía abrir una pequeña distancia en el marcador, cerrando este primer cuarto con 17-12.

El segundo cuarto empezaba con las ferrolanas manteniendo un buen juego en ataque, ante la defensa en zona del Cadi La Seu, consiguiendo punto a punto abrir mínimamente las distancias, pero las visitantes luchaban sobre la pista en todo momento, consiguiendo volver a ponerse a cuatro puntos a falta de 1:45 para el descanso cuando el Pabellón de A Malata se quedó sin luz durante unos cinco minutos, lo que tardaba en recuperarse el suministro eléctrico. El partido se reanudaba con dos tiros libres para el Cadi La Seu y en este tiempo restante el Baxi Ferrol volvía a mostrar su faceta más anotadora para irse a los vestuarios con 35-28.

El Baxi Ferrol salía con energías renovadas en el tercer cuarto, empezando con un triple de Karolina Sotolova que era rápidamente respondido por la catalana Raventos. Esto no era impedimento de lo que estaba por venir, con las ferrolanas reencontrándose con el triple después de varios partidos sin hacerlo, de la mano de Blanca Millán o dos casi seguidos de Claire Melia, que llevaba las distancias a más de los diez puntos, gracias a un gran 11 de 20 desde la línea de tres, siendo esto un antes y después en este partido, cerrándose el cuarto con 55-42.

Quedaban diez minutos por delante, con el Cadi La Seu yendo a por todas, sabiendo que no podía dejarse nada en el tintero, con un juego más agresivo en ataque que les permitía volver poner la diferencia por debajo de los diez puntos. A las ferrolanas se le acumulaban los problemas, al quedarse con una rotación menos al ver Blanca Millán su quinta falta, lo que motivaba más a un Cadi La Seu que se volvía a meter en el partido, llegando a reducir la distancia a tan solo tres puntos, pero, cuando más difícil se le ponía el partido al Baxi Ferrol aparecía Moira Joiner con un triple decisivo a falta de 57 puntos, rematando la faena una buena defensa y un tiro libre de Karolina Sotolova para cerrar el partido con el 73-69.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 9 victorias y 10 derrotas, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Lointek Gernika Bizkaia, en un partido que se disputará el sábado, a las 18:30 horas, en el Polideportivo Maloste (Gernika).

Baxi Ferrol: Sotolova (20), Millán (9), Daniels (4), Joiner (19) – también jugaron – Sánchez-Ramos (6), Samson (0) y Joris (3).

Cadi La Seu: Gervasini (4), Palma (3), Aguilar (10), Niare (6), Ridard (8) – también jugaron – Gonzales (16), Raventos (8), Mata (14) y Hollingshed (0).

Árbitros: Javier Ávila Zurita, Jaime Gómez Luque y Héctor Sanhermelando García. Sancionaron con cinco faltas a la local Blanca Millán.

Parciales: 17-12, 18-16, 20-14 y 18-27.

Pabellón: A Malata