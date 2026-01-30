El Racing, a confirmar su mejoría este sábado en Zamora

Compartir Facebook

M.V. Este sábado a partir de las 18:30 (Canal Lineal Primera Federación), el conjunto de Ferrolterra visita el Estadio Ruta de la Plata para enfrentarse al Zamora CF en la 22.ª jornada de la Primera Federación, en un encuentro que será dirigido por el joven colegiado zaragozano, Alfredo Ramo. Será este el primero de los cuatro partidos consecutivos que tendrán que afrontar los de Guillermo Sánchez Romo ante equipos de la zona media – alta de la clasificación. Los verdes buscarán en este desplazamiento refrendar y superar la imagen ofrecida el pasado fin de semana ante el Arenteiro en A Malata.

Fabio González, nuevo fichaje, principal novedad en la convocatoria

Esta semana el Racing anunciaba la incorporación del centrocampista canario, Fabio González, el cual ya llevaba un par de semanas entrenando con el equipo. Fabio desarrolló prácticamente toda su carrera futbolística en la UD Las Palmas, con un breve paso por el CD Tenerife en los últimos meses de la pasada temporada. Con experiencia en Primera y Segunda División, el canario buscará aportar alternativas en el centro del campo racinguista, aunque en su debe está que lleva más de 6 meses sin disputar un partido oficial.

La de Fabio será la principal novedad para un encuentro en el que los de Guillermo Fernández contarán con la baja por sanción del centrocampista Gorostidi. El resto de jugadores se encuentra a disposición del entrenador, por lo que se espera una línea continuista en relación al anterior encuentro ante el Arenteiro, donde Romo realizó cambios sustanciales en el once inicial, además de jugar con un 4-4-2 desde el inicio. El técnico ya anticipó que «habrá matices», algo que puede estar motivado también por que algunos jugadores convocados lleguen a este partido «entre algodones».

El rival

El Zamora CF está situado en la 8.ª posición con 31 puntos, solamente 2 por debajo de un Racing que ocupa la 5.ª posición, que cierra los puestos de play-off de ascenso. El conjunto zamorano cambió de entrenador justo antes de visitar A Malata en la primera vuelta, donde caían derrotados por 1-0. La llegada de Óscar Cano ha sido positiva para el conjunto castellano, consiguiendo en estos últimos meses acercarse a la zona noble de la categoría. En este encuentro, los de Cano buscarán quitarle el balón al Racing y hacerle daño en la zona ofensiva. Para ello, cuentan con un inspirado Kike Márquez, con el delantero Carbonell, así como uno de sus fichajes llamados de invierno que está llamado a destacar, el desequilibrante atacante Abde.

Un mes de febrero importante para un Racing abierto a fichajes

El encuentro de Zamora será el primero de los cuatro que los de Guillermo Sánchez afrontarán ante rivales de la zona media-alta de la tabla. Tras la visita al Ruta de la Plata, el CD Lugo visitará el campo de A Malata. Posteriormente, los verdes rendirán visita al líder destacado de la categoría, el CD Tenerife. Por último, cerrarán este exigente tramo de competición con un nuevo derbi en Ferrol, recibiendo al que ahora mismo es segundo clasificado, el Celta Fortuna.

Sin duda, un mes de competición vital para saber si el Racing puede dar la talla ante todos estos equipos. Para ello, la dirección deportiva del club, encabezada por Alex Vázquez, busca en estos últimos días de mercado la incorporación de algún jugador, con especial énfasis en la búsqueda de un delantero. El lunes a las 23:59 cierra el mercado de invierno, por lo que hasta ese día puede haber tanto salidas como entradas en la plantilla del Racing. Aunque visto lo visto, parece que ya vamos un poco tarde…