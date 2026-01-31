La Diputación de A Coruña impulsa la actividad de una treintena de empresas de San Sadurniño

Un total de 30 empresas de San Sadurniño se han beneficiado de las las ayudas del Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña para impulsar su actividad y crear empleo.

Según traslada el ente provincial, la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, ha visitado esta semana Aldea Felgosa. Se trata, informa, de una pequeña empresa dedicada a la comercialización de quesos artesanos en mercadillos y mercados locales de toda Galicia, con sede en Lamas, para conocer su actividad y las inversiones realizadas con las ayudas del PEL.

En este caso, la empresa, gestionada por una persona autónoma, «apostó por la ampliación de su oferta y por la apertura a nuevos mercados». En concreto, recibió 6.605 euros de la línea PEL Emprende Invest, destinados a la mejora de las instalaciones, a la compra de maquinaria y a la equipación necesaria para la gestión y venta on line y alrededor de 2.400 euros de PEL Autónomos.

En este sentido, la Diputación de A Coruña recuerda que apoyó en el Ayuntamiento de San Sadurniño en este ejercicio a un total de 30 empresas y personas autónomas a través del PEL.