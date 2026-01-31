Muy buena actuación del Club Arco Narón en el Torneo Eliminatorias-Torre de Hércules

Compartir Facebook

Este pasado sábado se celebró en A Coruña, organizado espléndidamente por The Cutarc Team, el VII Trofeo de Eliminatorias «Torre de Hércules». Un torneo con una estructura novedosa, difícil de organizar y muy divertido para participar. Es ya todo un referente en el calendario anual indoor.

Este año había 2 sesiones, por la mañana competían los deportistas menores de 15 años y ya por la tarde competían en categoría ‘open’ el resto, es decir sin límite de edad ni sexo, en donde entraban en una única categoría los cadetes, juniors, seniors y veteranos.

Para esta competición el Club Arco Narón desplazó una escuadra de 10 deportistas. 3 para el turno de mañana, la alevín Alba Oca y las infantiles Paula Pérez y Adriana Rodríguez. 7 para la tarde, las cadetes Lua Teijeiro, Lia Lage, Iria Zaragoza y Lorena Quintela, el junior Elías Montenegro y los seniors Cristina Barreiro y Bruno Oca.

El especial formato de competición implica que no hay que sumar el mayor número de puntos posible (como en los tradicionales ‘rounds’), más bien lo importante es ir ganando encuentros individuales de ‘uno contra uno’ y de esta forma ir subiendo puestos en la clasificación final, de tal manera que el vencedor es el que gana a todos sus contrincantes en enfrentamiento directo con cada uno de ellos.

El la jornada de la mañana, para los más jóvenes se conformaban 2 grupos y se realizaba una liguilla de todos contra todos. Finalmente los primeros de cada grupo se enfrentaban entre ellos en la lucha por el oro, mientras que los segundos de cada grupo luchaban entre ellos también por el bronce y así sucesivamente. Paula y Adriana estaban en el grupo A, mientras que Alba queda integrada en el grupo B.

Tras la liguilla de ambos grupos:



Paula Pérez lideraba el grupo A y se enfrentó en la lucha por el oro contra Dani Méndez (Flechas por un Tubo de Vimianzo), líder del grupo B. Un 6-4 a favor de nuestra deportista le dio la victoria y de esta forma consiguió la 1ª plaza final .



Alba Oca segunda del grupo B se enfrentó por el bronce contra la 2ª del grupo A que era Enma Gracia (Aguilas Verdes de A Rua). En este encuentro venció Enma por lo que Alba se situaba en la 4ª posición final .

Finalmente Adriana Rodríguez 4ª del grupo A se enfrentó a Alexia Loureiro (Arco Laracha), venció su enfrentamiento y se situó en la 7ª plaza final .

Por la tarde, todos los participantes estaban enclavados en una única categoría ‘Open’, es decir sin distinción de edades ni sexo.

La gran criba del primer encuentro situó a Lorena, Cristina y Bruno en la parte baja de la clasificación, mientras que Elías, Lua, Lia e Iria se iban a la parte alta. Encuentro tras encuentro se iba conformando la clasificación final.

La gran noticia para el Club arco Narón fue que a semifinales tan solo llegaban los 4 (de los 64 participantes) que llevaban todos sus encuentros vencedores y 2 de ellos eran de nuestro club.

En su semifinal Elías venció de forma contundente por 6-0 a la asturiana Sara Conde (4ª del ránking nacional de su categoría), Mientras que Lua con un apretado 6-4 también vencía al veterano coruñés Alberto Mariño.

De esta forma el último enfrentamiento de la tarde que se correspondía con la Final en la lucha por el oro enfrentaba a nuestros 2 jóvenes deportistas que llegaban imbatidos a este encuentro. Un 6-0 para Elías Montenegro le daba la 1ª plaza final en este prestigioso torneo, mientras que Lua Teijeiro se hacía con una muy merecida e importante 2ª plaza final .

Destaca la enorme proeza de estos dos jóvenes deportistas de la Escuela Municipal Deportiva de Narón de Tiro con Arco que coparon las 2 primeras plazas del podio en una prueba OPEN, ante rivales mayores que ellos y con mucha más experiencia.

En la clasificación final de la categoría Open para los deportistas del Club Arco Narón fue la ocupación de los siguientes puestos:

Elías Montenegro – 1er puesto

Lua Teijeiro – 2º puesto

Iria Zaragoza – 22º puesto

Lia Lage – 28º puest o

Bruno Oca – 38º puesto

Lorena Quintela – 59º puest o

Cristina Barreiro – 61º puesto



De esta forma completan una muy exitosa jornada, en la que los jóvenes deportistas coparon los 2 primeros puestos del podio en las dos categorías de Arco Recurvo (Paula y Elías), más un espléndido segundo puesto (Lua) en Open.