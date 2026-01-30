Presentadas las bases para las candidaturas a la XXXI Gala del deporte ferrolano

Compartir Facebook

La concejalía de Deporte de Ferrol al frente de la que se encuentra Ricardo Aldrey, ha presentado las bases de la XXXI Gala del deporte ferrolano, en la que se premia la labor de los deportistas y equipos de la ciudad.

En ella se otorga la Carabela de Plata, que reconoce al mejor deportista ferrolano del año 2025 o temporada 2024/2025 (cuyo resultado se conocerá en la gala prevista para marzo), la distinción a la mejor promesa masculina y femenina y las menciones del jurado: por méritos deportivos, por la promoción dedicación o apoyo al mdeporte y al mejor club de base. Asimismo, podrá otorgarse una mención especial que considere que se deba tener en cuenta y que no aparezca especificada en los anteriores apartados. Como es habitual, el jurado también concederá distinciones a los mejores deportistas por modalidad deportiva.

REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Para poder optar a estos reconocimientos, los deportistas candidatos para cualquiera de las distinciones deberán cumplir, por lo menos, una de las siguientes condiciones: haber nacido en Ferrol, estar formado deportivamente en la ciudad, pertenecer -como mínimo- a algún club, agrupación deportiva o colegio del Ayuntamiento durante las tres últimas temporadas o años.

Destacar que ningún deportista podrá ser galardonado en más de una distinción y que se entiende como modalidad deportiva aquellas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes.

Podrá formular propuestas cualquier persona física o jurídica ferrolana, asociaciones, centros educativos, organismos o entidades públicas y privadas, relacionadas con la actividad física y el deporte.

El plazo de presentación de candidaturas será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Ferrol. Las propuestas deberán ser presentadas a través del Registro General del ayuntamiento.