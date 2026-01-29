El BNG critica que el gobierno de Ferrol no haya escuchado a las familias para la elaboración de los campamentos vacacionales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La junta de gobierno local de este lunes aprobaba la continuidad de los campamentos vacacionales infantiles Ferrol I+D hasta la Semana Santa de 2027 y, según ha dado a conocer el BNG este jueves, con una falta de diálogo con los grupos municipales y su negativa a incorporar sus propuestas en los pliegos.

La concejala María do Mar López quería recordar que en las últimas comisiones informativas trasladó varias quejas de las familias sobre el funcionamiento de estos campamentos, pero estos pliegos anunciados por el gobierno local “non foron levados á comisión e polo tanto non se poida incorporar ningunha achega.”

En la propuesta de la formación nacionalista está que estos campamentos, que en la actualidad son un apoyo para las familias, “deben apostarse por estar diferenciados por idades, temáticas diferentes por semanas”, como también en la apuesta por realizar deporte, sobre todo en los destinados a la época veraniega “con saídas as praias que son moitas e moi variadas na nosa cidade.”

Solicitan que los campamentos deben mezclar espacios interiores y exteriores y no utilizar exclusivamente los centros escolares, algo que fue una solución en la época de la pandemia “pero para moitos nenos non é o lugar idóneo volver aos seus mesmos centros”, sin olvidarse también de la atención a la diversidad funcional, algo que, según María do Mar López “non se está a facer dentro o ámbito público do noso concello.”