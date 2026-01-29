Ferrol en Común demanda una campaña policial urgente para evitar los destrozos de los maderistas

Compartir Facebook

La falta de control de los vehículos pesados de carga y descarga de madera es motivo de preocupación de entidades vecinales de la ciudad, principalmente en la zona rural, según denuncia Ferrol en Común, solicitando una campaña policial urgente de acción inmediata “co fin de evitar o destrozo de vías de acceso a vivendas ou de paso na zona rural.”

Recuerdan que en mandatos anteriores este problema fue analizada en la Xunta de Seguridade Local, dando lugar a acciones coordinadas entre la Policía Local, Policía Nacional y la inspección de trabajo “ante as tropelías” que realizan algunas de estas empresas, no solo por vandalizar los viales públicos, sino también por contratar de manera irregular y en régimen precario a las personas que desarrollan las labores de tala, recogida y transporte de estas mercancías.

Esta problemática se produce, principalmente, por la falta de normativa específica en el Concello de Ferrol sobre este tema. Desde la formación recuerdan que hay que “sacar do caixón” el borrador de la Ordenanza de Regulación de Estacionamiento de 2017 o de 2021, en el cual se articula un régimen de autorización para estas actuaciones, tras alegaciones que habían presentado en su momento y, por tanto, solicitan, además de una campaña disuasoria intensa, se retome la negociación y publicación de la ordenanza, la cual contenga este apartado específico para la creación de las licencias de tala.