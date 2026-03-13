El Valdetires Ferrol quiere sacudirse de todos sus males este domingo en Cáceres

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El importante peaje del partido ante Ence Marín Futsal no quiere hacer desfallecer al Valdetires Ferrol en su visita al CD Colegio San José, en la 23ª jornada de la Segunda División, que se disputará este domingo, a las 11:30 horas, en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres.

Tras lo sucedido en el último partido, con la lesión grave de Ana López y la lesión en el tobillo de Paula Alonso “si ahora nadie se lastima ya estaríamos casi contentos”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, en un viaje largo hasta Cáceres donde esta semana “ha trabajado para intentar conseguir los tres puntos” siendo el objetivo propuesto y, con ello, seguir en la lucha para clasificarse en la próxima edición de la Copa de la Reina, al ocupar actualmente el 7º puesto de la tabla, con 33 puntos.

El Colegio San José cuenta con una jugadora “diferencial” en relación al resto del equipo, sabiendo que cada partido para ellas es una final, al estar en el 14º puesto de la tabla, en zona de descenso, con 10 puntos, pero el técnico no quería preocuparse en esta ocasión tanto del rival “sino más en nosotras mismas”, queriendo tener “claro” el juego que quieren hacer en este partido y queriendo realizar el viaje de vuelta “con una cara sonriente a Ferrol” con los tres puntos debajo del brazo.

En la parte positiva para afrontar este partido, Paula Alonso sí acabará entrando en la convocatoria, aunque no estará al cien por cien al estar tratándose de su lesión durante toda la semana y las primeras pruebas confirman una lesión más leve de lo que en un principio parecía.