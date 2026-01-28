La xunta de personal del Concello de Ferrol emite un comunicado para conocimiento de la ciudadanía, «tema bomberos»

COMUNICADO POR LA TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD EN NUESTRO AYUNTAMIENTO

La xunta de personal del Concello de Ferrol, integrada por representantes de los sindicatos CSIF, CC.OO y UGT. ha enviado a los medios de comunicación un escrito «por la transparencia y la equidad» ante la situaciòn planteada en el sector de los bomberos municipales.

Se señala que «En las últimas semanas se abrió un conflicto en el Parque de Bomberos de Ferrol, con un alto nivel de exposición pública y de preocupación ciudadana.

Como órgano de representación del personal municipal, corresponde aclarar algunos aspectos que están pasando desapercibidos en el debate público y que son relevantes para entender cómo se están desarrollando las relaciones laborales en este servicio.

Reivindicaciones

El colectivo centró sus reivindicaciones en dos cuestiones: – Falta de personal y en consecuencia riesgo de colapso del servicio – Rechazo a la nueva RPT, con especial énfasis en las retribuciones.

En primer lugar, este Órgano de Representación reconoce y respeta el derecho de cualquiera trabajador o colectivo a expresar sus opiniones y preocupaciones. Con todo, en el ámbito institucional existen canales de representación perfectamente establecidos: delegados de personal y órganos de negociación elegidos democráticamente, que son quien tiene la legitimidad para sentar a la mesa en nombre del conjunto del personal.

Una imagen incompleta o distorsionada

Este comunicado pretende poner orden en los hechos y aclarar que una parte significativa de la información que se está trasladando al exterior ofrece una imagen incompleta o distorsionada de la situación.

Ante la confusión generada por ciertas informaciones sobre la RPT y el servicio de bomberos, este Órgano de Representación considera un deber de lealtad hacia el resto del personal aclarar con datos contrastables los siguientes puntos:

1. ¿Faltan efectivos? Se habla de «falta de personal», pero la realidad de los alegatos presentados por el colectivo de bomberos propone reducir la base (amortizar plazas de bombero y chóferes) para aumentar las plazas de mando (oficiales y sargentos). No podemos hablar de falta de efectivos mientras se propone eliminar plazas de los que realmente salen a la calle.

2. ¿Mejora escasa? En el marco de la negociación global, mientras muchos compañeros luchan por pequeñas mejoras, la actual RPT contempla medidas que suponen una mejora de calado, además de incluir una reclasificación del cuerpo a los grupos C1/C2 y una subida del nivel del Complemento de Destino. Presentar esto como una «mejora insignificante» es una falta de respeto al conjunto de trabajadores municipales.

3. Nadie pierde dinero: Somos conscientes de que la nueva estructura podía afectar negativamente a los chóferes de bomberos. Por eso, la Xunta de Personal presentó un recurso de reposición para blindar sus salarios. Defendemos al personal municipal haciéndolo con herramientas jurídicas para asegurar que ningún empleado municipal pérdida poder adquisitivo.

4. Negociación para todos: No existen trabajadores de primera con acceso directo al Alcalde y trabajadores de segunda que deben ir a la Mesa de Negociación. La Ley es igual para todos. Exigimos que las demandas de cada servicio se debatan dónde corresponde, con datos reales y sin privilegios de interlocución. Defenderemos siempre las mejoras laborales, pero nunca basándonos en premisas que no sean ciertas o que busquen crear una élite salarial a costa del resto de servicios municipales».

La Xunta de Personal finaliza su comunicado pidiendo «Unidad, transparencia y respeto a la mesa de negociación».