Bomberos de Ferrol piden una reunión con el alcalde para poner fin al «ninguneo» en la nueva RPT

Los bomberos de Ferrol piden una reunión con el alcalde, José Manuel Rey Varela, para poner fin al «ninguneo» en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y denuncian que el nuevo documento organizativo ignora los riesgos de la profesión, y que ha motivado un conflicto laboral con la suspensión indefinida de todas las horas extraordinarias como medida de presión ante la negativa del regidor a recibirlos.

En una rueda de prensa conjunta celebrada en el Ayuntamiento, portavoces y concejales de los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común (FeC) han arropado al colectivo para presentar una moción al pleno ordinario de este jueves, 29 de enero, que busca forzar al gobierno local a abrir una vía de diálogo inmediata.

Julián Vizoso, portavoz de los bomberos,y delegado de personal de CC.OO., ha calificado la nueva RPT de «insulto» a la plantilla, asegurando que el documento es una copia de la estructura de hace 20 años y no recoge las necesidades actuales. «Nos ningunean organizativa y profesionalmente», ha denunciado, señalando que los criterios de valoración para la peligrosidad y el esfuerzo físico son «irrisorios».

«En condiciones ambientales, donde trabajamos con humo, calor y a oscuras, la puntuación va de 0 a 40 y nos han dado un 5. Tras las alegaciones, nos subieron a 10. Es una falta de respeto«, explicó Vizoso.

Según el colectivo, la RPT actual beneficia exclusivamente a las escalas de mando («los de arriba») mientras perjudica a los efectivos de base y a los conductores, quienes -según sus cálculos- perderían hasta 3.300 euros anuales.

SEGURIDAD CIUDADANA

La decisión de no realizar horas extras ha dejado al descubierto la precariedad del servicio. Vizoso alertó de que existen jornadas donde solo hay dos efectivos de guardia (un telefonista y un cabo), una cifra que hace imposible atender cualquier intervención con garantías.

«Aquí parece que estamos jugando a ver si no pasa nada, pero el día que pase, la responsabilidad será del alcalde«, advirtió el portavoz. Hasta ahora, estas carencias se suplían mediante refuerzos voluntarios de los trabajadores sacrificando su tiempo familiar, una colaboración que se ha dado por terminada hasta que exista una negociación real en la que participen los propios afectados y no solo los representantes sindicales, a quienes acusan de no haber consultado a la plantilla.

Los tres grupos de la oposición han cerrado filas con los trabajadores. La moción que se llevará al próximo pleno municipal tiene dos objetivos claros, como son exigir una reunión inmediata entre el alcalde y el colectivo de bomberos y fijar una hoja de ruta clara sobre el futuro del parque, la formación y la posible comarcalización del servicio.

La oposición espera que el gobierno local «se avenga a razones» en el pleno y fije «fecha y hora» para una mesa de trabajo que evite que el servicio de extinción de incendios de la ciudad continúe operando bajo niveles críticos de seguridad.