Intoxicado un vecino de Cervás, Ares, por la mala combustión de una estufa de leña

Un vecino de Ares, E.P.P. de 72 años de edad, ha resultado intoxicado por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una estufa de leña y tuvo que ser evacuado a los servicios del urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol. Los hechos ocurrieron en la noche de este martes, día 27.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió la llamada de un particular alertando de la situación en una vivienda con varios ocupantes, en la parroquia de San Pedro de Cervás, uno de los cuales presentaba síntomas de intoxicación.

De inmediato se dio la alerta al Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos; a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) desde Ferrol; y a la Guardia Civil.

Al llegar los servicios de emergencias del GES comprobaron que los residentes ya habían abierto todas las ventanas de la vivienda, por lo que procedieron a ventilarla y realizaron mediciones hasta que quedó lista para que los residentes pudieran volver a ella, no así uno de ellos que fue trasladado en la ambulancia al «Marcide» por presentar síntomas de intoxicación.