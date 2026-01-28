El BNG llevará al pleno de Ferrol el conflicto del transporte público ante la inminente huelga indefinida

Compartir Facebook

Este próximo lunes 2 de febrero empezará en el sector del transporte público en la provincia de A Coruña una huelga indefinida, que dará continuidad a las huelgas parciales de los últimos dos meses que tenían lugar los lunes, martes y viernes, derivado de un convenio colectivo que lleva cuatro años caducado y un grave conflicto laboral por el bloqueo de la negociación de uno nuevo, el cual no recoge avances normativos básicos en materia de conciliación, control horario o derechos laborales, como tampoco incrementos salariales dignos ni revisiones ligadas al IPC.

Esta problemática será debatida en el pleno ordinario de este mes de enero en una moción que ha sido presentada por el BNG, en la que solicitarán que el Concello de Ferrol exija a la Xunta de Galicia que se “implique activamente na resolución do conflito do transporte de viaxeiros e viaxeiras” y que se dirija a las empresas concesionarias de este servicio “lembrándolles a súa obriga de negociar de boa fe e de garantir condicións laboráis dignas dun servizo especial para a cidadanía”, afirmaba su portavoz municipal Iván Rivas.

Este es un servicio esencial “e moito máis na nosa comarca” ya que, a falta de alternativas en el ferrocarril “milleiros de persoas dependen diariamente deste servizo para acceder ao traballo, centros educativos, sanitarios e a outros servizos básicos.”

Iván Rivas criticaba la “pasividade” de la Xunta de Galicia al respecto de este bloqueo patronal, como también su negativa a ejercer su papel como autoridad laboral y administración responsable de la garantía del servicio.