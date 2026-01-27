Ferrol recordó a Torrente Ballester en el 27 aniversario de su fallecimiento

Compartir Facebook

Con un concierto a cargo de un grupo de miembros de la Banda Ferrolá de Música el Concello de Ferrol recordó en la tarde de este martes, día 27 de enero, el vigésimo séptimo aniversario del fallecimiento de Gonzalo Torrente Ballester, acto celebrado en el salón de recepciones del Palacio Municipal, presidido por el alcalde José Manuel Rey Varela y al que asistieron un buen número de ciudadanos.

Allí se dieron cita junto al alcalde los miembros del Partido Popular María del Carmen Pieltain Fernández y José Ponte Far; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el almirante e hijo adoptivo de la ciudad, Ignacio Frutos Ruiz; el Comandante Director de la Escuela de Especialidades de la Armada, capitán de navío Jaime Boloix Tortosa; el coronel del Tercio Norte de Infantería de Marina, Antonio Palmero Romero; el jefe de la Oficina de Apoyo a Jefatura del Arsenal, capitán de navío Manuel Aguirre González; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel Selle; el director territorial de Emprego, Juan José Couce; así como representantes de distintas entidades y asociaciones, entre ellas, de Manos Unidas, ASMC, y Affinor.

La presentación del acto estuvo a cargo de la Jefa de Protocolo de Concello de Ferrol, Leonor Bermejo Fanjul, quien dio la bienvenida «al acto conmemorativo del 27 aniversario del fallecimiento de don Gonzalo Torrente Ballester. Gracias por acompañarnos en este dia tan señalado para la cultura ferrolana en homenaje a nuestro escritor más reconocido».

En el acto se ofreció un video sobre el autor de la frase «Ferrol es una ciudad lógica en una tierra mágica».

Seguidamente José Ponte Far, considerado uno de los mayores expertos mundiales en la vida y obra de Gonzalo Torrente Ballester. Como biógrafo y estudioso, su labor ha sido fundamental para preservar y difundir el legado del escritor ferrolano, tomó la palabra para destacar la emotividad de la celebración y la importancia de la figura de tan ilustre escritor.

Siguieron unas breves palabras del alcalde “Torrente Ballester es todo un referente en la cultura gallega y española y estamos orgullosos de que Ferrol, su tierra, fuera fuente de inspiración para su obra”,

«Esa misma tierra, volvió a honrar su figura con un concierto como el de hoy, que sirve para mantener viva la memoria de nuestro más destacado literato”, incidió Rey Varela.

Y ya por último Leonor Bermejo tomó la palabra. «La música tiene mucho que decir en este acto. Y por eso,

seguidamente vamos a escuchar un pequeño concierto a cargo de varios músicos da Banda Ferrolá de Música. Hoy nos acompañan Valeria González (flauta), Desirée Prieto (clarinete), Ana Vergara (trompa), Brnabè Simes (flauta), Esteban Barcia (trombón), Robín Leira (percusión) y Ramón Dopico (percusión)».

Interpretaron, «Ave verun» de Mozart; «Minuet en re menor» de Bach; «Os teus ollos» de Castro Chané; «Negra Sombra», de Xoan Montes; «Unha noite na eira do trigo» de Castro Chané»; «Medieval suite» de André Waignein; «An english sea son suite » (primer movimiento), de Philip Sparke.

EN EL CEMENTERIO DE SERANTES

Antes del concierto se desplazaron al cementerio parroquial de San Salvador de Serantes el concejal de Cultura, José Ponte Far y el edil de Xuventude e «Marca Ferrol« Arán López con el fin de efectuar una ofrenda floral , ante la tumba de Gonzalo Torrente Ballester.