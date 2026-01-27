En San Felipe y Serantes, actos en recuerdo a Amada Rodríguez, víctimas y represaliados

Compartir Facebook

La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática contando c0n la colaboración del Concello de Ferrol han recordado en la tarde de este martes, día 27, en el Castillo de San Felipe, en Ferrol, a Amada García Rodríguez y a sus siete compañeros que fueron fusilados hace 88 años, en 1938, ante uno de los muros de esta fortificación situada a la entrada de la ría de Ferrol, la misma fortaleza que les sirvió de cárcel y patíbulo a docenas de vecinos de nuestra comarca. Este gesto pretende ser un símbolo en la defensa de la memoria de las personas que por la defensa de la libertad y de sus ideales, fueron víctimas de la represión.

Recuerdo que hicieron extensivo «a muchas mujeres asesinadas por ejercer sus ideales de progreso e igualdad y a todas las víctimas de la dictadura y a sus familias; a quienes les quitaron la vida o sufrieron cárcel, torturas, violaciones, exilio, pérdida de sus empleos, multas y todo tipo de maltratos y discriminaciones»

Debido al mal tiempo reinante el acto se celebró en la «sala cureñas» del castillo, en donde se dieron cita algunos de los descendientes de Amada García junto con familiares de los otros fusilados; Alba Mª Fernández Pato y Elba Díaz Gómez, fiscalas de enlace de Trata de personas y Estranxería y de Criminalidad Informática, respectivamente, en el Área de Ferrol; María Encarnación Mayán Santos, Fiscala Delegada provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el Fiscal Jefe de Área de Ferrol Daniel Jove Martínez. También asistieron concejales del PP, PSOE y FeC, directivos de Asociaciones y numerosas personas.

Presentó el acto el miembro de la directiva de la AC Juan Galán, y se leyeron dos poemas, Fernando Ocampo, de Memoria Histórica Democrática, el de “”Amada Memoria” de José Torregrosa y José Antonio Ponte Far, concejal de Cultura leyó: “El Crimen fue en Granada: A Federico García Lorca” de Antonio Machado.

La parte musical estuvo a cargo de un cuarteto de la Banda Ferrolá de Música.

Hubo tres destacadas intervenciones, la del edil de Cultura, la del presidente de la Asociación Manuel Fernández Pita y finalmente la de Amada Toimil Rey, nieta de Amada García, quien agradeció la organización del acto Amada Toimil Rey, nieta de Amada García.

Amada confirmó, con gran satisfacción de todas y todos, que ya se conoce la sentencia relativa su abuela, aprobando lo demandado en el juicio celebrado el pasado viernes

Y ya finalizado el acto los asistentes se trasladaron a la zona del foso del castillo, donde se realizaron los fusilamientos y existe una placa que los recuerda y allí se hizo una ofrenda floral.

Posteriormente en el cementerio parroquial de San Salvador de Serantes se efectuó otro acto, mas sencillo, bajo la lluvia.

Tras la lectura de un poema de Claudio Rodríguez Fer, por Juan Galán, se depositaron flores en las tumbas de Amada García y Torrente Ballester, que junto con las fosas comunes, lucían ya las aportadas por el Ayuntamiento.

Los actos de homenaje y recuerdos finalizaron con una ofrenda floral en el monolito al Alcalde de Serantes, Alejandro Porto Leis y sus 3 compañeros asesinados en 1938 en la playa de la Frouxeira, en Valdoviño.